Xã hội

Google News

Lũ dâng gần 2m, trung tâm Gia Lai hỗn loạn

Trương Định
TPO - Lũ dâng bất ngờ tại phường Quy Nhơn Bắc, ngay trong đêm, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai lực xuyên đêm di dời cứu dân.

Suốt đêm 18 đến rạng sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh đã nhấn chìm nhiều khu vực thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

quy-nhon.jpg
Nhà và ô tô ở Quy Nhơn ngập trong nước, tối 18/11. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thông tin với Tiền Phong, bà Trần Thị Như Hoa - Bí thư phường Quy Nhơn Bắc, cho biết: Hiện nay gần như tất cả các khu vực trên địa bàn phường đều bị ngập, có nơi ngập sâu đến gần 2m.

Trong màn mưa lạnh buốt, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai và địa phương lội nước, gõ từng cánh cửa để di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo bà Hoa, trong ngày hôm qua (18/11), địa phương cũng chủ động các phương án, tuy nhiên nước lũ đổ về dâng cao, phường gần như "thất thủ".

tp-c_20251119-093525.jpg
tp-c_20251119-091004.jpg
tp-c_z7239457449417-e3501e525b64e8cca04616c5ff54cd23.jpg
Cũng theo ghi nhận của Tiền Phong, sáng nay, các phường thuộc khu vực trung tâm tỉnh Gia Lai cũng bị ngập nặng. Ảnh: Trương Định.
tp-1.jpg
Tuyến đường Hùng Vương bị ngập, người dân phải lên đường ray xe lửa để di chuyển. Ảnh: Trương Định.
tp-b7.jpg
tp-b6.jpg
Lực lượng quân đội cũng được huy động để hỗ trợ người dân phòng chống ngập lụt sáng nay.
img-20251119-084832.jpg
z7239035741227-962a63ccaf675e4178161c7ffeac6cba-3691.jpg
Mưa cùng nước từ thượng nguồn đổ về lớn các lực lượng khẩn trương gia cố các vị trí xung yếu.
tp-b2.jpg
Mực nước từ thượng nguồn đổ về các khu dân cư dâng cao. Ảnh: Trương Định.
tp-c_20251119-093745.jpg
tp-c_20251119-093618.jpg
Nước trào vào nhà dân. Ảnh: Trương Định.
Trương Định
