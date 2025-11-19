Dầm mưa cứu dân trong dòng lũ dữ ở Đắk Lắk

TPO - Lực lượng công an, bộ đội, dân quân ở Đắk Lắk dầm mưa, bì bõm trong dòng nước xiết để cứu dân ở những khu vực ngập sâu.

Ngày 19/11, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn phường Xuân Đài và Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu, đe dọa an toàn người dân và tài sản.

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Xuân Đài, trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Bộ đội vào vùng ngập lũ sơ tán dân. Ảnh: Đồn Biên phòng Xuân Đài.



Hai tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng phường Xuân Đài và Sông Cầu đã tiếp cận các khu vực ngập sâu, vận động và di dời người dân đến nơi an toàn.

Ưu tiên hàng đầu là người già, trẻ em và các hộ sống ở vùng trũng thấp, đồng thời hỗ trợ vận chuyển tài sản, nhu yếu phẩm thiết yếu để giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng biên phòng tham gia sơ tán dân khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Đồn biên phòng Xuân Đài.

Trong một tình huống khẩn cấp, khi nước lũ dâng cao, một căn nhà bị ngập sâu khiến hai mẹ con mắc kẹt, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài đã leo lên tầng 2, mở cửa và dùng thúng chai đưa hai mẹ con ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ đội giúp dân tháo chạy khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Đồn biên phòng Xuân Đài.

Tại thôn Ea Hăn, xã Yang Mao (Đắk Lắk) lũ dữ cũng ập xuống, chia cắt nhiều khu dân cư, cuốn trôi đất đá từ triền núi.

Lực lượng Bộ đội Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - M’Drắk, Công an xã, dân quân tại chỗ và lực lượng cứu hộ tỉnh Đắk Lắk đã có mặt kịp thời, triển khai di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi vùng lũ lụt.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yang Mao, cho biết: “Mưa lũ chia cắt thôn Ea Hăn từ đêm 17/11. Nhiều đoạn đường bùn đất ngập tới cả mét, trơn trượt như muốn nuốt cả người và phương tiện. Nhưng chúng tôi không quản hiểm nguy, đêm tối trong mưa lũ vẫn quyết tâm: tất cả vì sự an toàn tính mạng của bà con!”.

Lực lượng chức năng dầm mưa, đêm tối đưa dân khỏi vùng nguy hiểm.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng công an cứu dân, thượng tá Lê Đăng Toàn, Trưởng công an xã Yang Mao cho biết, bắt đầu lớn từ 23h đêm 17/11 và nước dâng lên theo từng phút. Chỉ sau 30 phút, nhiều hộ gia đình ở thôn Ea Hăn bị ngập lụt.

Nhận lệnh của cấp trên, công an xã đã huy động lực lượng công an, phối hợp cùng Ban CHQS xã vận động người dân di dời ra khỏi vùng an toàn.

Nhờ sự quả cảm của cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tại chỗ, cùng sự hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và Bộ đội Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-M’Drắk, hơn 170 hộ với khoảng 800 người dân thôn Ea Hăn đã được đưa đến nơi an toàn vào đêm 18/11.