Sẵn sàng dùng trực thăng di dân khỏi vùng nguy hiểm ở Đắk Lắk

TPO - Tính đến trưa 19/11, hầu hết các xã, phường phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk đã bị ngập sâu. Công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, phương tiện thiếu thốn hoặc không thể tiếp cận vùng ngập.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 2, từ trái) kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống thiên tai tại địa phương này.

Tại đây Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi trời tối, kể cả phương án sử dụng trực thăng nếu thời tiết cho phép.

Dự báo đêm nay, mực nước một số con sông có thể vượt mức lịch sử năm 1993, khiến hàng nghìn người dân đang cần cứu trợ.

Tính đến trưa 19/11, hầu hết các xã, phường phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk đã bị ngập sâu. Công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, phương tiện thiếu thốn hoặc không thể tiếp cận vùng ngập.

Nhiều khu vực vẫn mất liên lạc, số hộ dân bị ảnh hưởng chưa thể thống kê đầy đủ. Trong sáng cùng ngày, đã có trường hợp tử vong do mưa lũ. Quân khu 5 đang điều thêm lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ di dời người dân.

Ghi nhận chiều 19/11, Quốc lộ 1 cùng các tuyến quốc lộ khác trên địa bàn đều bị chia cắt, khiến việc cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong tình hình mưa lũ khẩn cấp, mọi nỗ lực phải tập trung đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, không để ai bị bỏ lại vùng nguy hiểm.

Hình ảnh tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk