Clip công an Đắk Lắk vượt lũ dữ đưa sản phụ đi sinh

TPO - Lũ dữ bao vây khiến một bà bầu có dấu hiệu chuyển dạ ở Đắk Lắk mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu.

Trưa 19/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng Công an xã Hòa Thịnh đã kịp thời ứng cứu, đưa sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (SN 2003, trú thôn Mỹ Phú) vượt lũ dữ đến trạm y tế an toàn.

Khoảng 11h cùng ngày, trực ban Công an xã nhận được tin cầu cứu khẩn cấp khi chị Lan có dấu hiệu sắp sinh nhưng bị cô lập giữa dòng nước lũ dâng cao, nhà ngập sâu và dòng chảy rất mạnh.

Lực lượng công an đưa bà bầu vượt lũ dữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Thịnh đã huy động 6 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng hơi chuyên dụng cùng áo phao, dây cứu hộ và các thiết bị cần thiết để lên đường ứng cứu. Bất chấp mưa lớn và nước chảy xiết, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà bị cô lập và đưa sản phụ lên xuồng an toàn.

Bà bầu được đưa tới cơ sở y tế an toàn.

Trong quá trình vượt lũ, các cán bộ vừa theo dõi sát sức khỏe sản phụ, vừa trấn an tinh thần và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ Lan đã được chuyển đến Trạm Y tế xã an toàn.