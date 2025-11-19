Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Clip công an Đắk Lắk vượt lũ dữ đưa sản phụ đi sinh

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lũ dữ bao vây khiến một bà bầu có dấu hiệu chuyển dạ ở Đắk Lắk mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu.

Trưa 19/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng Công an xã Hòa Thịnh đã kịp thời ứng cứu, đưa sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (SN 2003, trú thôn Mỹ Phú) vượt lũ dữ đến trạm y tế an toàn.

Khoảng 11h cùng ngày, trực ban Công an xã nhận được tin cầu cứu khẩn cấp khi chị Lan có dấu hiệu sắp sinh nhưng bị cô lập giữa dòng nước lũ dâng cao, nhà ngập sâu và dòng chảy rất mạnh.

img-1763530836936-1763531770687.jpg
Lực lượng công an đưa bà bầu vượt lũ dữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Thịnh đã huy động 6 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng hơi chuyên dụng cùng áo phao, dây cứu hộ và các thiết bị cần thiết để lên đường ứng cứu. Bất chấp mưa lớn và nước chảy xiết, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà bị cô lập và đưa sản phụ lên xuồng an toàn.

img-1763530836913-1763531773399.jpg
Bà bầu được đưa tới cơ sở y tế an toàn.

Trong quá trình vượt lũ, các cán bộ vừa theo dõi sát sức khỏe sản phụ, vừa trấn an tinh thần và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ Lan đã được chuyển đến Trạm Y tế xã an toàn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #sạt lở #công an #cứu hộ #lũ dữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục