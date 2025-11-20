Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xót xa hàng trăm gia súc ở Khánh Hòa bị chết do nước lũ

Thanh Thanh
TPO - Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều gia súc và hoa màu của người dân bị nước lũ nhấn chìm.

Ngày 19/11, ông Phạm Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, nước lũ tràn về nhanh và chảy xiết đã làm nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn bị hư hỏng và vật nuôi bị nhấn chìm trong nước.

giasuc-2.jpg
Người dân di chuyển bò bị chết ngạt từ trong rẫy ra ngoài.

Cơn mưa lớn kéo dài từ tối 16/11 khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, đặc biệt là khu vực xã Khánh Phú cũ. Chính quyền địa phương chỉ kịp thời sơ tán người dân vùng trũng, thấp đến nơi an toàn. "Nước lên rất nhanh, chúng tôi chỉ lo sơ tán người dân là kịp. Tài sản, vật nuôi và hoa màu thì không thể di dời kịp. Thống kê ban đầu, địa phương đã có 13 con bò người dân bị chết ngạt do nước lũ", ông Cường cho hay.

Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh đã khẩn trương báo cáo lên cấp trên, đề xuất có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị mất mát. Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 160 gia súc và hơn 11.000 gia cầm chết do mưa lũ gây thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó có 149ha hoa màu, 95,8ha hành tỏi, 100ha nho và khoảng 146ha muối cũng bị ngập úng.

Thanh Thanh
