Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Một văn phòng luật ở Cà Mau trả lương thấp bị kiến nghị xử phạt

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng luật sư L.A.T., do trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng Chính phủ quy định.

Ngày 7/12, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư L.A.T và Văn phòng luật sư M.H.

Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra xác định Văn phòng luật sư L.A.T có nhiều vi phạm trong việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý như: Hợp đồng có tên gọi không đúng quy định; hợp đồng thiếu các nội dung trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp; một số hợp đồng không ghi năm, cách ghi không thống nhất, thậm chí có hợp đồng không có chữ ký hai bên.

Về việc chấp hành quy định về lao động, thanh tra xác định, Văn phòng luật sư L.A.T vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động, khi không có đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, văn phòng luật trên cũng không thực hiện việc trả một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với 5 người lao động là người cao tuổi, đang hưởng lương hưu; không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với 3 lao động không đúng theo quy định của Luật BHXH.

Đối với Văn phòng luật sư M.H, đoàn thanh tra chỉ ra một số sai sót về hình thức như không ghi năm, cách ghi hợp đồng không thống nhất là chưa đảm bảo cho việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ và ghi vào số theo dõi; báo cáo chưa đóng dấu vào chữ ký người đứng đầu, thời gian thống kê 6 tháng chưa đúng quy định; các sổ theo dõi cũng chưa được đóng dấu giáp lai theo quy định.

Với các vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng luật sư L.A.T.

Kết luận thanh tra cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau nhắc nhở 2 văn phòng trên, tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật của luật sư thành viên.

Theo báo cáo của Văn phòng luật sư L.A.T và Văn phòng luật sư M.H, trong thời kỳ thanh tra, có 10 luật sư đang hành nghề, đã thực hiện 104 vụ, việc và thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho 75 khách hàng. Tổng doanh thu hơn 1,1 tỷ đồng.

Tân Lộc
#Cà Mau #Văn phòng luật sư #Vi phạm lao động #Xử phạt #Hợp đồng lao động #Bảo hiểm xã hội #Pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục