Lời kể của thầy giáo dũng cảm lên tiếng giải cứu 2 cháu nhỏ bị cha xích nhốt

Nhận được đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu bị cha xích, nhốt trong phòng bẩn thỉu, dù sợ bị trả thù nhưng 1 thầy giáo đã dũng cảm lên tiếng để giải cứu.

Hai cháu H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017) bị cha xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu tại xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) gây xôn xao dư luận đã được lực lượng chức năng giải cứu, bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc.

Thầy Hoàng Công Đạt - người góp công giải cứu 2 cháu bị cha xích, nhốt trong phòng

Việc 2 cháu bị hành hạ từ thời điểm nào, mức độ ra sao, cơ quan công an sẽ sớm thông báo kết quả điều tra. Tuy nhiên, sự giải cứu của cơ quan chức năng có công lớn của người quay lại hình ảnh làm bằng chứng và người dũng cảm lên tiếng. Đó là thầy Hoàng Công Đạt (giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hanh - Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) - người thông báo và chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội để cơ quan chức năng giải cứu 2 cháu.

Sáng 7/12, trao đổi với phóng viên Người Lao Động, thầy Đạt cho biết nhà thầy cách gia đình 2 cháu bé khoảng 5 km nên không nắm vụ việc. Tối 30/11, thầy Đạt bàng hoàng khi nhận được đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu nhỏ bị nhốt, xích chân trong phòng bẩn thỉu.

Hình ảnh cháu gái bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

"Đoạn clip quay lại cảnh 2 cháu bé bị cha ruột nhốt, xích trong phòng được một người dân sống gần nhà các cháu bé ghi lại. Tuy nhiên, người này vì lo ngại bị trả thù nên không dám công khai đoạn clip và gửi cho tôi" – thầy Đạt thông tin.

Cũng theo thầy Đạt, để tránh vi phạm pháp luật nếu thông tin sai sự thật, thầy lập tức xác minh. Sau khi xác định đúng sự việc, thầy Đạt lập tức thông báo cho chính quyền xã Ea Ktur.

Đồng thời, thầy Đạt cũng đã đăng tải các đoạn clip lên mạng xã hội. Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người phẫn nộ, liên hệ với thầy Đạt tìm hiểu và đòi gặp người cha, buộc thầy phải can ngăn. Sự việc sau đó được chính quyền địa phương và lực lượng công an vào cuộc giải cứu 2 cháu.

Hai cháu H.H.N.N. và H.L.N.N. đã được đi học lớp 1

"Trước khi đăng tải các đoạn clip, tôi rất lo sợ bị cha ruột của 2 cháu trả thù và rủi ro pháp lý. Tuy nhiên, lương tâm tôi không cho phép mình im lặng nên đã quyết định đăng lên mạng xã hội với mong muốn các cơ quan chức năng giải cứu 2 cháu sớm nhất" – thầy Đạt kể lại.

Sau khi 2 cháu được bàn giao cho nhà ngoại chăm sóc, thầy Đạt tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn. Thầy Đạt đứng ra kêu gọi sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm và hiện được khoảng 80 triệu đồng. Sáng mai (8/12) thầy Đạt cùng người thân bên ngoại sẽ đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm cho 2 cháu.

Công an làm việc với ông N.T.Đ. - cha của 2 cháu

"Tôi và một người trong gia đình bên ngoại sẽ cùng đứng tên để thuận lợi cho việc quản lý, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các cháu. Tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 2 cháu cho đến khi trưởng thành" - thầy Đạt chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 2 cháu gái bị xích, nhốt trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu H.H.N.N. phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Ktur đã tổ chức giải cứu 2 cháu và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc. Hai cháu sau đó đã được cho đi học lớp 1.

Theo phản ánh của gia đình bên ngoại 2 cháu, kể từ khi mẹ mất cách đây 6 năm, các cháu không được đến trường, không được chăm sóc như bao đứa trẻ khác.

Làm việc với công an, ông N.T.Đ. (SN 1991, cha của 2 cháu) cho rằng do hằng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt, xích chân con trong phòng.