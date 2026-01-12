Nữ sinh ĐH Đà Nẵng nhận học bổng 'Nâng bước thủ khoa': ‘Cơ thể yếu hơn thì ý chí phải mạnh hơn’

SVO - Dù mang trên mình khiếm khuyết cơ thể, Nguyễn Thúy Hằng – tân sinh viên ngành Dược (ĐH Đà Nẵng) vẫn xuất sắc lọt Top 10 đầu vào của trường. Với cô gái này, học bổng 'Nâng bước thủ khoa 2025' không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự công nhận cho hành trình không đầu hàng số phận.

Nỗi đau sau lớp silicon và gánh nặng cơm áo của cha mẹ

Nguyễn Thúy Hằng sinh ra với khiếm khuyết ở chân, khiến hai chi không đều nhau. Từ nhỏ, mọi sinh hoạt của Hằng đều gắn liền với chiếc chân giả. Đối với một nữ sinh, việc mang thiết bị y tế cao đến tận đùi là một thử thách lớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Hằng tâm sự: "Mang chân giả suốt cả ngày rất bí và nóng. Những ngày thời tiết thay đổi, vết thương cũ lại đau nhức. Nhiều lúc, nhìn bạn bè chạy nhảy, mình rất muốn nhưng cơ thể không cho phép".

Hoàn cảnh gia đình Hằng cũng gặp nhiều khó khăn. Thu nhập chính đến từ công việc làm nông, thế nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, những ngày mưa bão ở miền Trung là những ngày ba phải nghỉ việc. Mẹ làm nghề may tại nhà, nhưng hiện nay, khách đặt may ít dần, vì mọi người chuộng đồ mua sẵn. Để có tiền nuôi hai anh em Hằng cùng học đại học, bố mẹ phải chắt bóp từng đồng.

Hằng phải mang đôi chân giả trong mọi sinh hoạt hằng ngày.

Về chân giả của Hằng, cứ 6 tháng lại phải thay mới một lần để tương xứng với chân còn lại nhưng dù chiếc chân giả đã cũ, phần dây đeo lỏng lẻo, Hằng vẫn kiên trì sử dụng vì biết mỗi lần thay mới tốn khoảng 8-10 triệu đồng, một số tiền quá lớn với gia đình. Mãi đến khi chuẩn bị nhập học đại học, nhờ sự kết nối của tổ chức từ thiện, Hằng mới được hỗ trợ làm lại chiếc chân mới chắc chắn hơn.

"Cơ thể yếu hơn, thì sức mạnh ý chí phải mạnh hơn"

Không đầu hàng số phận, Hằng dồn toàn bộ tâm trí vào việc học. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, Hằng đạt tổng cộng 25 điểm và vinh dự lọt vào Top 10 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất của khoa Y - Dược, ĐH Đà Nẵng.

Ước mơ trở thành một Dược sĩ của Hằng bắt nguồn từ chính những trải nghiệm đau đớn mà bản thân từng trải qua. Nữ sinh muốn dùng kiến thức y khoa để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, để đền đáp lại những tấm lòng hảo tâm đã từng giúp mình thay mới đôi chân giả.

Hằng luôn nỗ lực trong học tập và tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Hằng chia sẻ: "Mình hiểu bản thân không hoàn hảo nên phải cố gắng hơn người khác. Mình tự nhủ rằng, cơ thể yếu hơn thì sức mạnh ý chí phải mạnh hơn. Mình muốn trở thành Dược sĩ để chăm sóc sức khỏe cho mọi người và chứng minh rằng, nghị lực có thể vượt qua giới hạn thể chất".

Hiện tại, Hằng đang sống trong ký túc xá của trường. Khoản tiền bố mẹ chu cấp mỗi tháng chỉ vừa đủ để ăn uống giản đơn, vì không được nấu ăn tại chỗ. Những ngày Hè, Hằng thường ở nhà phụ mẹ kết nút, đơm khuy cho khách để kiếm thêm thu nhập.

Học bổng "Nâng bước thủ khoa 2025" đến với Hằng đúng lúc, như một sự tiếp sức kịp thời. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời động viên lớn lao, giúp cô gái nhỏ có thêm tự tin để hoàn thành chương trình đại học và trở thành một nhân viên y tế như mơ ước.

“Khi nhận được thông báo đạt học bổng "Nâng bước thủ khoa", mình thấy vinh dự và xúc động. Đây là sự ghi nhận quý báu, đồng thời là nguồn động viên to lớn giúp mình thêm quyết tâm nỗ lực học tập và rèn luyện trong chặng đường sắp tới”, Thuý Hằng chia sẻ.