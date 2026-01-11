Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Tổng kết chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn 2025

Hà Chi

Ngày 10/1/2026, tại trường ĐH Văn Lang, đã diễn ra Lễ tổng kết chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn 2025.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ hai trường ĐH Văn Lang được lựa chọn là đơn vị đại diện khu vực miền Nam tổ chức Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn bậc phổ thông 2025.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Bộ GD - ĐT Việt Nam và Bộ GD - ĐT Hàn Quốc nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giảng dạy tiếng Hàn bậc THCS – THPT.

Năm 2025 cũng là năm thứ hai chương trình được triển khai đồng loạt tại ba miền Bắc – Trung – Nam, trong đó trường ĐH Văn Lang là đơn vị được ủy thác vận hành chương trình tại miền Nam.

z7417879651459-8ac8c3cad7cd133045fcfb4107da61d9.jpg

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Ahn Hee-chul - Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM, ghi nhận sự chuẩn bị chuyên nghiệp của trường ĐH Văn Lang, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo viên tiếng Hàn như “những nhà ngoại giao nhân dân”, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia.

z7417877095655-e8a28308cdbaf160a6cc293a471045c0.jpg

PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng trường ĐH Văn Lang đã gửi lời chúc mừng đến các học viên tham gia chương trình. Đồng thời, cô nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực, tính bền vững và giá trị lâu dài của chương trình đối với sự phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Hàn tại Việt Nam, đặc biệt ở bậc giáo dục phổ thông.

Hà Chi
#giáo viên tiếng Hàn #Chương trình bồi dưỡng #ĐH Văn Lang #giáo dục Việt Nam #giao lưu văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục