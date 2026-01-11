Tổng kết chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn 2025

Ngày 10/1/2026, tại trường ĐH Văn Lang, đã diễn ra Lễ tổng kết chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn 2025.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ hai trường ĐH Văn Lang được lựa chọn là đơn vị đại diện khu vực miền Nam tổ chức Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn bậc phổ thông 2025.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Bộ GD - ĐT Việt Nam và Bộ GD - ĐT Hàn Quốc nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giảng dạy tiếng Hàn bậc THCS – THPT.

Năm 2025 cũng là năm thứ hai chương trình được triển khai đồng loạt tại ba miền Bắc – Trung – Nam, trong đó trường ĐH Văn Lang là đơn vị được ủy thác vận hành chương trình tại miền Nam.

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Ahn Hee-chul - Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM, ghi nhận sự chuẩn bị chuyên nghiệp của trường ĐH Văn Lang, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo viên tiếng Hàn như “những nhà ngoại giao nhân dân”, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia.

PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng trường ĐH Văn Lang đã gửi lời chúc mừng đến các học viên tham gia chương trình. Đồng thời, cô nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực, tính bền vững và giá trị lâu dài của chương trình đối với sự phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Hàn tại Việt Nam, đặc biệt ở bậc giáo dục phổ thông.