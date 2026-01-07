Chinh phục IELTS 8.0 có khó không? 3 câu chuyện ‘học thật, kết quả chất’ giúp bạn không còn mông lung, mất định hướng

Cẩm Thùy từ Gia Lai từng nghĩ mình không thể viết được bài Task 1. Tuấn Anh - kỹ sư tự động hóa - tin rằng học nhiều từ vựng là đủ để đạt điểm cao. Còn Mạnh Hiệp từ Nghệ An chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn 7.0. Ba câu chuyện khác nhau - ba xuất phát điểm khác biệt, nhưng cùng một kết quả ấn tượng: IELTS 8.0 Overall. Đây là minh chứng rằng với phương pháp đúng và sự quyết tâm, mọi rào cản trong hành trình IELTS đều có thể vượt qua.

Hầu hết các bạn học sinh sẽ cảm thấy "lạc lối" khi bắt đầu hành trình IELTS. Họ không biết nên tập trung vào kỹ năng nào trước, tự học hay học tại trung tâm và quan trọng nhất - làm sao để không lãng phí thời gian và tiền bạc vào những phương pháp không hiệu quả.

Cẩm Thùy, Tuấn Anh và Mạnh Hiệp cũng từng là một phần của con số thống kê đó. Các bạn xuất phát từ không biết cách viết Task 1, nghĩ rằng chỉ từ vựng là đủ hay chỉ dám mơ ước đến band 7.0. Nhưng cả ba đều đã tìm được lối đi riêng và cùng chạm đến cột mốc 8.0 IELTS Overall - con số mà nhiều người cho là "ngoài tầm với".

Cùng khám phá câu chuyện của 3 bạn trẻ đã chinh phục IELTS 8.0 Overall

Hành trình của họ tại IELTS LangGo không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng, mà còn là bài học quý giá về việc chọn đúng phương pháp và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hãy cùng tìm hiểu để rút ra những kinh nghiệm quý báu từ câu chuyện của 3 bạn nhé.

Cẩm Thùy (17 tuổi): Từ "không biết viết Task 1" đến 8.0 IELTS

"Mình từng đặt mục tiêu 7.5 IELTS để tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu. Nhưng câu hỏi lớn nhất nảy ra trong đầu mình là: Giữa vô vàn trung tâm IELTS hiện nay, đâu mới là nơi thật sự chất lượng?"

Đó là băn khoăn của Cẩm Thùy - nữ sinh 17 tuổi đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Gia Lai - trước khi bắt đầu hành trình chinh phục IELTS. Với việc học khóa IELTS Online tại IELTS LangGo, kết quả cuối cùng đã vượt xa mong đợi: 8.0 Overall.

"Mình thật sự đã rất bất ngờ và nhảy lên vì sung sướng sau khi nhận được kết quả này," Thùy chia sẻ.

Kết quả tuyệt vời dành cho những nỗ lực của Cẩm Thùy

Những "ác mộng" ban đầu

Giống như nhiều học sinh THPT khác, Thùy gặp khó khăn lớn nhất với Writing và Speaking - hai kỹ năng đầu ra đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn cả tư duy và sự tự tin.

"Với Writing, mình vẫn chưa biết cách triển khai một bài viết như thế nào cho hợp lý, cũng như viết bài thiếu logic, đặc biệt khi gặp chủ đề khó. Lúc đó kỹ năng này của mình rất yếu và hầu như không biết viết các bài Task 1."

Còn với Speaking, dù tự tin về khả năng truyền đạt, Thùy vẫn mắc rất nhiều lỗi ngữ pháp và thiếu ý tưởng khi nói.

Cẩm Thùy cũng giống bao bạn học sinh khác, gặp nhiều khó khăn với kỹ năng Speaking

Bước ngoặt nhờ phương pháp đúng

Quyết định học tại LangGo đến từ lời giới thiệu của người chị đã từng học và những review tích cực từ cựu học viên. "Thật lòng mà nói thì mình đã không hề hối hận vì lựa chọn đó," Thùy nhấn mạnh.

Với Writing, Thùy được thầy cô hướng dẫn cách lập dàn bài logic và triển khai hợp lý cho từng dạng đề. "Mỗi bài thầy cô đều chấm chi tiết, sửa từng lỗi ngữ pháp và cách diễn đạt chưa phù hợp. Điều đó đã giúp mình tiến bộ rất nhanh, mình dần biết cách làm các dạng bài Task 1 và cách khiến cho bài Task 2 của mình thuyết phục và hay hơn."

Với Speaking, việc luyện tập thường xuyên qua các daily challenge cùng với file từ vựng và cụm từ hữu ích đã giúp Thùy tự tin hơn. Đặc biệt, các bài nói được chấm chữa theo 4 tiêu chí rất cụ thể, giúp học viên biết được những điểm cần cải thiện.

"Điều mình rất thích ở LangGo đó là sự đa dạng và phong phú trong hình thức giảng dạy. Mình hay được trò chuyện qua các nhóm nhỏ trong lớp học với các bạn từ đó có thể học hỏi và nhận xét cho nhau."

Chúc mừng Cẩm Thùy tự hào với thành tích 8.0 IELTS - cao hơn cả kỳ vọng ban đầu

Tuấn Anh - Kỹ sư tự động hóa: "Đừng bay trước khi biết đi"

"Trước đây, khi bắt đầu học IELTS, mình nghĩ rằng học càng nhiều từ vựng, làm càng nhiều đề thì điểm số sẽ tự tăng. Nhưng rồi mình nhận ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm."

Đó là nhận định của Tuấn Anh - một kỹ sư tự động hóa đã và đang ứng dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày. Với tư cách là người đi làm, anh nhận ra rằng IELTS không chỉ là một chứng chỉ, mà còn là nền tảng để phát triển kỹ năng thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

Sai lầm trong tư duy học tập

"Không có tư duy đúng, dù bạn học bao nhiêu, làm bao nhiêu bài tập, bạn vẫn sẽ mắc kẹt," Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tuấn Anh từng mắc phải sai lầm phổ biến: lao vào viết những câu thật dài với từ vựng "xịn", trong khi bài viết lúc nào cũng lạc đề, thiếu mạch lạc. "Mình nghĩ rằng càng dùng từ khó thì điểm Writing càng cao, nhưng thực tế là ý tưởng quan trọng hơn từ ngữ. Nếu tư duy không rõ ràng, bài viết dù có 'bóng bẩy' đến đâu cũng không hiệu quả."

Người thầy thay đổi cách nhìn nhận

May mắn gặp được cô Nguyễn Thanh Hải tại IELTS LangGo, Tuấn Anh đã học được bài học quan trọng nhất: "biết đi trước khi bay".

"Cô giúp mình hiểu được tầm quan trọng của việc nắm chắc nền tảng, chỉnh từng lỗi nhỏ trong bài viết, hướng dẫn mình cách lập dàn ý rõ ràng, súc tích," anh chia sẻ. "Từng ngày, từng lần cô góp ý, mình không chỉ viết tốt hơn mà còn tư duy nhanh hơn, sắc bén hơn."

Kết quả là điểm IELTS 8.0 Overall, nhưng quan trọng hơn là sau khi học, Tuấn Anh đã có khả năng ứng dụng tiếng Anh thực tế trong công việc như mục tiêu ban đầu mà bạn hướng đến.

Tuấn Anh hạnh phúc với kết quả IELTS 8.0 Overall

Nguyễn Duy Mạnh Hiệp: Học online từ Nghệ An, vượt mục tiêu 7.0 lên 8.0

Mục tiêu khiêm tốn, kết quả vượt kỳ vọng

"8.0 IELTS là ước mơ từ lâu của em, nên khi đạt được nó, em vỡ òa vì hạnh phúc luôn ạ," Hiệp chia sẻ với giọng điệu phấn khích.

Là học sinh năm cuối cấp 3, Hiệp dự định sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học và phục vụ cho việc dạy kèm tiếng Anh sau này. "Với 8.0 IELTS, em sẽ có rất nhiều lợi thế, từ cộng điểm tuyển sinh và tuyển thẳng đại học cho tới cơ hội học ở các trường top đầu."

Mạnh Hiệp chia sẻ về hành trình đạt band IELTS 8.0 mơ ước

Giáo viên - Nguồn cảm hứng và hình mẫu

Điều đặc biệt trong hành trình của Hiệp là mối quan hệ đặc biệt với cô giáo Nguyễn Trâm Anh - giáo viên online của khóa đầu tiên.

"Cô ấy tên là Nguyễn Trâm Anh và là giáo viên dạy online tại LangGo. Em thấy em và cô có rất nhiều điểm chung, vì vậy em và cô rất hợp nhau," Hiệp kể. "Em vẫn giữ liên lạc với cô ấy cho đến bây giờ. Và vào thời điểm em quyết định đăng ký thi IELTS thật, cô ấy chính là cố vấn yêu quý của em."

Cô Trâm Anh đã chia sẻ với Hiệp tất cả những kinh nghiệm và mẹo làm bài vô cùng quý giá. "Nhờ vào sự nhiệt tình của cô, em đã đạt được số điểm khá cao trong kỳ thi IELTS, đó là 8.0 Overall."

Dù sống ở Nghệ An và chưa có cơ hội gặp cô ngoài đời, Hiệp mong chờ ngày được gặp lại: "Có lẽ trong tương lai, khi em vào đại học, em sẽ hẹn cô một buổi gặp gỡ thân mật, để có thể nói chuyện và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ."

Mạnh Hiệp vỡ òa hạnh phúc khi đạt 8.0 IELTS và nhận học bổng từ LangGo

"Unlock" tiềm năng cùng IELTS LangGo

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm môi trường học tập chất lượng để chinh phục IELTS, hãy để LangGo đồng hành cùng bạn. Đừng chỉ học để thi, mà hãy học để phát triển năng lực tiếng Anh thực sự - vốn sẽ theo bạn suốt cuộc đời.

Đội ngũ giảng viên chất lượng

IELTS LangGo tự hào với đội ngũ giảng viên có trình độ IELTS 8.0-8.5, được đào tạo bài bản về chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm. Chỉ 34,6% ứng viên có 8.0 IELTS (Speaking từ 7.0+) vượt qua vòng tuyển dụng, được đánh giá toàn diện cả năng lực chuyên môn lẫn sự tận tâm trong dạy học.

Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là những người đồng hành, định hướng và truyền cảm hứng cho học viên.

Phương pháp giảng dạy tập trung vào tư duy

Khác với việc chỉ "nhồi nhét" từ vựng và mẹo làm bài, LangGo tập trung vào việc xây dựng tư duy đúng đắn và nền tảng vững chắc. Mỗi bài viết được chấm chi tiết, mỗi lỗi sai được phân tích kỹ lưỡng, giúp học viên hiểu rõ bản chất vấn đề và cách khắc phục.

Tại IETS LangGo, NLP (Neuro-linguistic Programming - Lập trình ngôn ngữ tư duy) và ELC (Experiential Learning Cycle - Vòng tuần tự học tập bằng trải nghiệm) là hai phương pháp cốt lõi, kết hợp để giúp học viên "nạp" kiến thức vào tiềm thức, hình thành phản xạ tự nhiên và tư duy bằng tiếng Anh, mang lại hiệu quả học sâu, nhớ lâu và giao tiếp như bản xứ thông qua trải nghiệm thực tế.

Môi trường học tập hiệu quả

Với lớp học nhỏ chưa đến 10 học viên khi học Online, mỗi em đều có cơ hội thực hành và nhận phản hồi trực tiếp. Hệ thống bài tập chặt chẽ kết hợp với các hoạt động tương tác như minigame, thảo luận nhóm giúp việc học trở nên sinh động và hiệu quả. Sự hài lòng của học viên không chỉ đến từ kết quả thi mà còn từ trải nghiệm học tập toàn diện.

Cam kết đầu ra 96%

Tỷ lệ học viên đạt target band luôn trên 90% % là minh chứng cho chất lượng đào tạo. LangGo luôn theo sát học viên cho tới khi nhận được kết quả cuối cùng với từng học viên.

IELTS LangGo tự hào là trung tâm có tỷ lệ học viên đạt cam kết cao top đầu.

Hãy đăng ký học thử miễn phí tại IELTS LangGo ngay hôm nay để trải nghiệm phương pháp học đã giúp hàng ngàn học viên vượt mục tiêu IELTS!

