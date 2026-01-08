3 điểm quan trọng để phụ huynh và học sinh thích nghi hiệu quả khi chỉ có một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027

SVO - Nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ lo lắng trước việc từ năm học 2026-2027 học sinh Việt Nam chỉ học theo một bộ sách giáo khoa duy nhất là “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chuyên gia nghiên cứu giáo dục Đỗ Cao Sang chia sẻ về vấn đề này như sau.

Khi ngành giáo dục phổ thông áp dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất trên toàn quốc, phụ huynh và học sinh cần lưu ý ba điểm quan trọng sau để tránh lo lắng không cần thiết và thích nghi hiệu quả.

Ông Đỗ Cao Sang có 12 năm giảng dạy tại trường đại học, được cấp học bổng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục và sư phạm tiếng Anh tại Mỹ và Úc. Ảnh: Lê Vượng

Thứ nhất, không đồng nhất sách giáo khoa với toàn bộ hoạt động học tập. SGK chỉ là tài liệu nền tảng, không phải “khuôn đúc” toàn bộ quá trình học. Trong nhiều năm qua, định hướng giáo dục đã chuyển từ học thuộc nội dung sách sang phát triển năng lực tư duy, vận dụng và giải quyết vấn đề. Các kỳ thi, đặc biệt là thi chuyển cấp và tốt nghiệp, ngày càng giảm vai trò học thuộc SGK. Vì vậy, phụ huynh không nên lo rằng “chỉ có một bộ sách thì con sẽ bị bó hẹp”, còn học sinh cần hiểu rằng điểm số không phụ thuộc vào việc nhớ từng dòng trong sách.

Thứ hai, tránh tâm lý hoang mang và chạy theo sách bổ trợ. Khi chỉ còn một bộ SGK, tâm lý phổ biến là lo sợ “thiếu tài liệu học thêm”. Thực tế, nguồn học liệu hiện nay đã rất phong phú: sách tham khảo cũ, tài nguyên số, thư viện, internet, học liệu mở. Việc mua thêm sách bổ trợ tràn lan không những không giúp học tốt hơn mà còn gây quá tải và lãng phí. Phụ huynh cần tỉnh táo, ưu tiên chất lượng học tập và năng lực tự học của con thay vì số lượng sách.

Thứ ba, coi đây là cơ hội rèn luyện khả năng thích ứng và tự học. Việc thống nhất SGK giúp môi trường học tập ổn định, công bằng hơn giữa các địa phương. Với học sinh, đây là dịp rèn kỹ năng thích ứng, tư duy độc lập và tự học – những năng lực quan trọng cho học tập suốt đời. Với phụ huynh, điều cần làm là đồng hành, động viên tinh thần và tin tưởng vào định hướng chung của ngành giáo dục.

Tóm lại, một bộ SGK không phải là rào cản, mà là nền tảng ổn định để việc dạy và học trở nên hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn nếu phụ huynh và học sinh hiểu đúng và chuẩn bị đúng.