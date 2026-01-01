Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường THPT Thanh Hà giành 55 giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 6 giải Nhất

Thiện Nhân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Với 55/61 học sinh tham gia dự thi đạt giải, chiếm gần 91%, trong đó có 6 giải Nhất ở các môn học nền tảng và định hướng lâu dài, Trường THPT Thanh Hà ghi nhận kết quả ấn tượng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hải Phòng năm học 2025-2026. Thành tích này thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của học sinh cùng cùng sự hỗ trợ tận tâm của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Trong bối cảnh ngành giáo dục Hải Phòng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 2025 - 2026 thu hút sự quan tâm của các trường THPT trên địa bàn. Tại kỳ thi này, Trường THPT Thanh Hà ghi nhận kết quả tích cực khi có 55/61 học sinh tham gia dự thi đạt giải, chiếm gần 91%. Theo Quyết định số 10286/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, học sinh nhà trường giành tổng cộng 55 giải, gồm 6 giải Nhất, 11 giải Nhì, 26 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

606031239-1460176489443098-5371073029658655495-n.jpg
606020103-1460176519443095-2024315640983857210-n.jpg
605558617-1460176572776423-7769746287381024164-n.jpg
605126426-1460176609443086-6900891215568611490-n.jpg
﻿606555824-1460176536109760-5309159500220410579-n.jpg
607331790-1460176669443080-7332041397012853791-n.jpg
6 học sinh Trường THPT Thanh Hà đạt giải Nhất ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Địa lý.

Đáng chú ý, 6 giải Nhất của nhà trường thuộc các môn học có tính nền tảng và định hướng lâu dài, giữ vai trò quan trọng trong định hướng nghề nghiệp của học sinh như Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Địa lý. Đây được xem là dấu mốc tích cực, cho thấy sự đồng đều về chất lượng ở nhiều lĩnh vực học tập, mở ra chặng đường phát triển mới cho phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

605621029-1460210856106328-1883370905392740611-n.jpg
Danh sách 11 học sinh Trường THPT Thanh Hà đạt giải Nhì tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hải Phòng năm học 2025 - 2026.
605683661-1460289032765177-2604274670103760214-n.jpg
605485031-1460206239440123-6713728419288412205-n.jpg
Danh sách 26 học sinh Trường THPT Thanh Hà đạt giải Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hải Phòng năm học 2025 - 2026.
608421213-1460206306106783-4355958104031033229-n.jpg
Danh sách 12 học sinh Trường THPT Thanh Hà đạt giải Khuyến khích tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hải Phòng năm học 2025 - 2026.

Bên cạnh số lượng giải, chất lượng các đội tuyển cũng được thể hiện qua việc nhiều môn học đạt tỷ lệ 100% học sinh dự thi đều có giải, gồm Toán, Tiếng Anh, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Đây là kết quả của quá trình tuyển chọn, ôn luyện nghiêm túc, bền bỉ trong suốt thời gian dài.

Theo nhà trường, thành tích tại kỳ thi không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân của học sinh mà còn cho thấy sự đồng hành thầm lặng của đội ngũ giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Việc duy trì kết quả ổn định qua nhiều năm được xem là nền tảng để THPT Thanh Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào mặt bằng chung của giáo dục phổ thông Hải Phòng trong thời gian tới.

Thiện Nhân
#Kết quả kỳ thi học sinh giỏi Hải Phòng #Thành tích trường THPT Thanh Hà #Giải thưởng học sinh giỏi lớp thành phố #Nỗ lực bồi dưỡng học sinh giỏi #Vai trò môn học nền tảng và định hướng lâu dài #Chất lượng đội tuyển và tỷ lệ đạt giải #Vai trò của giáo viên trong thành tích học sinh #Phát triển phong trào học sinh giỏi địa phương

