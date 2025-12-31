EU và Việt Nam ký Hiệp định tài trợ hơn 50 triệu EUR cho giáo dục nghề nghiệp

Liên minh châu Âu (EU) và Bộ GD - ĐT đã ký kết Hiệp định Tài chính cho Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam – EU (VETVET), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương về giáo dục, đào tạo nghề và phát triển kỹ năng, hướng tới phục vụ quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Chương trình VETVET là một sáng kiến đa nhà tài trợ, được triển khai trong khuôn khổ Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu của EU theo hướng tiếp cận Nhóm châu Âu. Tổng ngân sách của chương trình vượt 50 triệu EUR, trong đó EU đóng góp 40 triệu EUR, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) 10 triệu EUR và Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp (MEAE) 0,5 triệu EUR.

Chương trình do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH và Expertise France (EF) triển khai, phối hợp chặt chẽ với Bộ GD - ĐT Việt Nam (MoET), cùng sự tham gia của các cơ quan, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp liên quan.

VETVET hướng tới tăng cường quản trị và phối hợp giữa các bên liên quan trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề (TVET); nâng cao chất lượng, tính phù hợp và mở rộng phạm vi các chương trình đào tạo; đồng thời cải thiện nhận thức và sự công nhận của xã hội đối với giáo dục nghề như một lựa chọn giáo dục khả thi, có giá trị và bền vững. Thông qua đó, chương trình góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho lực lượng lao động, thúc đẩy việc làm bền vững và tinh thần khởi nghiệp trong bối cảnh Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Rafael de Bustamante - Đại biện lâm thời Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh, chương trình VETVET thể hiện cam kết mạnh mẽ của EU trong đầu tư cho con người, coi phát triển kỹ năng là nền tảng cho tăng trưởng bền vững và bao trùm, đồng thời khẳng định EU sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội dài hạn.

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Chương trình VETVET phản ánh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo Bộ trưởng, sự hỗ trợ này sẽ góp phần hiện đại hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Theo thiết kế, Chương trình VETVET sẽ được triển khai thông qua sáu lĩnh vực trọng tâm, gồm: Nâng cao năng lực của hệ thống TVET thông qua tăng cường kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân sự; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và khu vực doanh nghiệp; nâng cao hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở cả cấp ngành và cấp cơ sở; phát triển các chương trình đào tạo nghề đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; xây dựng hệ sinh thái truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của giáo dục nghề; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo tại doanh nghiệp.

Việt Nam hiện đang trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ, đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và biến đổi khí hậu tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là một ưu tiên chiến lược.

Chương trình VETVET được thiết kế nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống giáo dục và đào tạo nghề chất lượng, mở, linh hoạt, hiện đại, kết nối và bao trùm, qua đó đào tạo lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nâng cao năng suất, tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Việc ký kết Hiệp định Tài chính cho Chương trình VETVET không chỉ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và EU cùng các đối tác như Đức và Pháp, mà còn tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Với trọng tâm vào quản trị, chất lượng và sự công nhận xã hội, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động lâu dài, góp phần thúc đẩy việc làm bền vững, tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới.