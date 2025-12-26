Thủ tướng gặp mặt 91 học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025

SVO - Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương 91 học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế năm 2025, khẳng định vai trò then chốt của giáo dục trong phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh.

Ngày 26/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương 91 học sinh Việt Nam đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Tham dự buổi lễ, có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng GD – ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Theo Bộ GD – ĐT, trong số 91 học sinh đoạt giải, 77 em trực tiếp tham dự buổi gặp mặt, các em còn lại đang học tập ở nước ngoài hoặc có lý do cá nhân. Riêng năm 2025, Việt Nam cử 7 đoàn, với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, 100% thí sinh đều đoạt giải, giành 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.

Thủ tướng gặp mặt 91 học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025.

Trong 10 năm qua, các đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic và các sân chơi học thuật quốc tế đã mang về 434 giải thưởng, gồm 132 Huy chương Vàng, 169 huy chương Bạc, 133 Huy chương Đồng và Bằng khen.

Năm 2025 cũng ghi dấu nhiều kết quả nổi bật. Việt Nam lần đầu tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế và cả 8 thành viên đội tuyển đều đoạt giải, xếp thứ 4 trong hơn 60 quốc gia. Tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức ở Mỹ, đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay, với 2 giải Nhì và 1 giải Ba. Bên cạnh các môn văn hóa truyền thống, nhiều học sinh còn đoạt giải ở lĩnh vực thể thao, âm nhạc, nghệ thuật.

Học sinh tiêu biểu chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi trên nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Ngành giáo dục sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện học sinh đoạt huy chương Olympic Toán quốc tế, Trương Thanh Xuân (học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh) cho biết, mỗi tấm huy chương là kết quả của nỗ lực cá nhân gắn liền với sự đồng hành của thầy cô, gia đình và sự đầu tư của Nhà nước cho giáo dục mũi nhọn. Trong khi đó, Nguyễn Thế Quân (học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) nhấn mạnh, hành trình chinh phục tri thức không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở tinh thần kiên trì và trách nhiệm với xã hội.

Lãnh đạo Chính phủ tặng quà cho học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thành tích của các học sinh, khẳng định mỗi tấm huy chương là kết tinh của trí tuệ, ý chí và sự nỗ lực bền bỉ. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD – ĐT cùng các bộ, ngành tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh tài năng; xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trình Chính phủ trong quý I/2026.

Thủ tướng cũng lưu ý việc phát triển các cơ sở giáo dục có thế mạnh thành trung tâm đào tạo nhân tài trong các lĩnh vực STEM, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và khoa học xã hội – nhân văn; đồng thời bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, nhất là với học sinh vùng khó khăn.