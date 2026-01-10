Câu chuyện đằng sau ‘Bánh xe ký ức’ của nam sinh trường ĐH Duy Tân

SVO - Gây 'bão' mạng xã hội với đồ án tốt nghiệp mang tên 'Bánh xe ký ức', chàng trai gen Z Nguyễn Quý Ngọc (2003) đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người xem bằng sự chân thực và chiều sâu cảm xúc. Đáng chú ý, nội dung phim được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Ngọc trong hơn 4 năm đại học.

Tìm lại ‘đứa trẻ bên trong’ từ những chuyến xe shipper đầy bụi bặm

Để có được một thước phim hoàn chỉnh, Quý Ngọc phải mất 4 tháng để hoàn thành, từ khâu lên ý tưởng đến khi kết xuất những khung hình cuối cùng. Nhân vật chính trong phim là một cậu sinh viên kiệt quệ giữa áp lực học hành và mưu sinh, cũng chính là hình ảnh thực của Ngọc ngoài đời. Trong suốt 4 tháng thực hiện đồ án, Ngọc đã góp nhặt từng mảnh ký ức, từng trải nghiệm của bản thân để xâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Đó là một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, nơi kỹ thuật đồ họa hòa quyện cùng những cảm xúc chân thật nhất.

Ít ai biết rằng, để nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật, Ngọc đã phải làm thêm rất nhiều công việc, từ phục vụ quán ăn đến shipper. Hình ảnh chàng sinh viên Thiết kế ban ngày cầm bút, tối đến lại vội vã trên những chuyến xe giao hàng đã trở nên quen thuộc. Ngọc nhớ lại: “Công việc giao hàng là công việc chính của mình. Có những lúc, mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến tận cùng khi phải làm việc ở tần suất cao, áp lực đơn hàng và áp lực từ người đặt đơn. Nhiều lần mình đã muốn bỏ cuộc và buông xuôi”.

Quý Ngọc bên góc học tập của mình. (Ảnh: NVCC)

Đỉnh điểm là dịp Tết vừa qua, khi bị stress nặng và cảm thấy bản thân “trống rỗng”, Ngọc đã tìm về quê nhà. Chính tại đây, hình ảnh những đứa trẻ xóm làng rủ chơi cùng và đặc biệt là hình ảnh mẹ đã làm anh thức tỉnh: “Mẹ gói từng bó rau, bịch trứng để vào thùng cho mình mang đi học. Lúc đó, lòng mình chững lại. Mình nhận ra những khó khăn mình đang trải qua chẳng là gì so với sự hi sinh, thức khuya dậy sớm lặp đi lặp lại của mẹ để đồng hành cùng mình từ nhỏ đến giờ”. Sự thấu hiểu đó đã trở thành cú hích lớn nhất giúp Ngọc lấy lại động lực, đứng lên để hoàn thành bộ phim hoạt hình đầu tay một cách xuất sắc nhất dành tặng mẹ.

Quý Ngọc bảo vệ đồ án tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

‘Đừng ngại dừng lại để bước tiếp vững vàng hơn’

Hoàn thành đồ án với danh hiệu “Đồ án thủ khoa ngành Thiết kế đồ hoạ”, nam sinh với biệt danh "Quýt Ngọt" không chỉ muốn khẳng định năng lực cá nhân mà còn muốn gửi gắm một thông điệp "chữa lành" đến bạn bè cùng trang lứa, những người cũng đang ở "độ tuổi bấp bênh" của cuộc đời.

Quý Ngọc luôn duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Ngọc nhắn nhủ: “Mình mong mọi người sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, tìm về đứa trẻ ở trong mình, tìm về ký ức của ngày xưa, nhớ lại lý do mà mình đã bắt đầu. Đối với mình có thể là mẹ, nhưng đối với mọi người, đó có thể là gia đình, anh em, bạn bè, hay đơn giản chỉ là vì chính bản thân mình thôi, để tiếp tục đứng lên tiến tới phiên bản tốt hơn”.

Dù hiện tại có nhiều đơn vị liên hệ mời làm việc, nhưng Ngọc quyết định dành một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi chính thức "Nam tiến" vào sau Tết. Dự định xa hơn của Quý Ngọc là mỗi năm sẽ ra mắt một bộ phim hoạt hình ngắn để kể tiếp những câu chuyện đời thường, mang lại giá trị tinh thần cho cộng đồng.