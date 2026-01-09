Diễn viên Hồng Diễm lần đầu góp mặt tại ngày hội hiến máu 'Chủ Nhật Đỏ'

SVO - Là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt với nhiều vai nữ chính ấn tượng, diễn viên Hồng Diễm cho biết cô sẽ tham gia chương trình "Chủ Nhật Đỏ" vào sáng ngày 11/1 tại Đại học Bách khoa Hà Nội - ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong đồng tổ chức, với mong muốn góp mặt trong một hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng và sinh viên.

Diễn viên Hồng Diễm là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, từng đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm như “Cầu vồng tình yêu”, “Cả một đời ân oán”, “Hoa hồng trên ngực trái”, “Những ngày không quên”, “Hướng dương ngược nắng”, “Trạm cứu hộ trái tim”,… Gần đây nhất, nữ diễn viên tham gia bộ phim chính luận "Lằn ranh" phát sóng trên VTV1, trong đó cô đảm nhận vai Thu - Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông.

Hồng Diễm đảm nhận vai Thu - Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông trong bộ phim "Lằn ranh".

Trước đây, Hồng Diễm cũng từng là nghệ sĩ đồng hành trong chuỗi chương trình "Women Can Lead - Tại sao không?" (Phụ nữ có thể lãnh đạo - Tại sao không?) nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Bình thường hay Bất thường - #HowAbnormal" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Báo Sinh Viên Việt Nam phát động, nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia lãnh đạo, truyền cảm hứng trong năm 2018.

Từ những hoạt động đó, việc Hồng Diễm lần đầu tham gia “Chủ Nhật Đỏ” được xem là sự tiếp nối hành trình đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng của nữ diễn viên.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, Hồng Diễm cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia “Chủ Nhật Đỏ” do Báo Tiền Phong đồng tổ chức. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được góp mặt trong những hoạt động vì cộng đồng, coi đó là cơ hội để sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực. “Với cương vị là một diễn viên, tôi luôn mong được tham gia các sự kiện dành cho cộng đồng để có thể chia sẻ và lan tỏa yêu thương”, Hồng Diễm nói.

Theo nữ diễn viên, Chủ Nhật Đỏ là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cô bày tỏ hy vọng sự kiện năm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và giới trẻ, cùng nhau sẻ chia những “giọt máu yêu thương” tới những người đang cần.

Đây là lần đầu tiên Hồng Diễm tham gia “Chủ Nhật Đỏ” và chia sẻ những cảm xúc đặc biệt rất riêng với chương trình.

Gửi thông điệp tới các bạn sinh viên, Hồng Diễm cho rằng tuổi trẻ là quãng thời gian đặc biệt và mỗi người chỉ có một lần để trải nghiệm trọn vẹn. “Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ. Các bạn hãy sống và học tập để quãng thời gian sinh viên của mình thật rực rỡ, ý nghĩa và lưu giữ được nhiều kỷ niệm đẹp”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2026, cho biết: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ trong các chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong đồng tổ chức. Đặc biệt, chương trình năm nay, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội, còn có nhiều nghệ sĩ trẻ đang được các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, yêu thích qua các bộ phim đang được chiếu vào khung giờ vàng trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Sự có mặt của các gương mặt trẻ này càng khiến thông điệp nhân văn, ý nghĩa của chương trình được lan toả mạnh mẽ hơn".