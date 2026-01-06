Chủ nhật Đỏ nỗ lực lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lượng máu điều trị

SVO - Chiều 6/1, Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 – năm 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán, lan tỏa thông điệp nhân văn “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: "Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng quy mô hay số lượng đơn vị máu tiếp nhận mà lan tỏa bằng tinh thần ‘thương người như thể thương thân’, bằng sự đồng lòng, đùm bọc của cộng đồng. Nơi mỗi người Việt dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù là ai đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc sự sống mong manh nhất".
Đặc biệt, câu chuyện về "âm thanh hạnh phúc" được nhắc lại khiến cả hội trường xúc động. Đối với hàng ngàn bệnh nhân tại Viện, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng xe đẩy "lạch cạch" ngoài hành lang. Bởi họ biết, đó là lúc dòng máu nóng hổi từ cộng đồng đang đến để tiếp thêm nguồn năng lượng sống cho mình.
Chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên các trường đại học, học viện và các nghệ sĩ, người đẹp.
Sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Hà Myo, các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh, Nguyễn Thị Thu Hằng. Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Hà Myo cam kết sẽ dùng âm nhạc để truyền tải thông điệp nhân văn của chương trình đến gần hơn với khán giả trẻ.
Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ cùng các đơn vị tài trợ trao tặng những phần quà động viên tinh thần các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 01 năm 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ tiếp nhận từ 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Bên cạnh đó, chương trình sẽ diễn ra tại hơn 50 tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.