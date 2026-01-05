Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LACHATEAU – Điểm hẹn nghỉ dưỡng cho du khách đến TPHCM

P.V

Ngày 29/12, khách sạn LACHATEAU (phường Phú Định, TPHCM) chính thức khai trương. Đây không chỉ là điểm dừng chân của du khách mỗi khi đến với TPHCM, mà còn mang đến cho du lịch Thành phố một điểm nhấn mới, điểm gặp gỡ, tổ chức sự kiện, hội nghị dành cho doanh nhân và người dân thành phố.

z7397266622665-7a6059b5ae995d9c87617a4d346fa68a.jpg

Từ hoài bão về một điểm đến mang ý nghĩa nhiều hơn một chốn dừng chân, Le Thanh Group đã dành trọn tâm huyết kiến tạo nên khách sạn LACHATEAU, một lâu đài tráng lệ giữa lòng thành phố.

Khách sạn sở hữu không gian sự kiện ngoài trời Galaxy Convention có thể đón tiếp 2.000 khách, La Crown Ballroom có sức chứa đến 1.000 khách cùng các sảnh tiệc tráng lệ, trở thành điểm hẹn của những hôn lễ trong mơ, sự kiện doanh nghiệp hay các cuộc thi nhan sắc và sự kiện giải trí đẳng cấp quốc tế.

Để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảng lặng yên bình thi vị, LACHATEAU mang đến 268 phòng nghỉ tiện nghi cùng các tiện ích đặc biệt như La Beauty Spa, nhà hàng A - Au La Romance, Lekofe Lounge, La Garden Pavilion. Khu vườn cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức trà chiều và tiệc tối ngoài trời lãng mạn.

LACHATEAU rực rỡ trong ánh vàng vương giả, với kiến trúc mái vòm và chóp nhọn vươn cao. Khách sạn LACHATEAU hứa hẹn sẽ mang đến cho du lịch TPHCM một điểm nhấn mới, một địa điểm gặp gỡ ấn tượng cho người dân và một nơi để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ cho du khách mỗi khi đến với Sài Gòn.

P.V
#LACHATEAU #khách sạn #TPHCM #sự kiện #du lịch

