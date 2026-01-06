Khám phá không gian siêu thực bên trong triển lãm Xspace Immersive khiến giới trẻ Thủ đô 'mê mẩn'

SVO - Thời gian gần đây, mô hình triển lãm nghệ thuật nhập vai Xspace Immersive đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội. Với việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping, cảm biến tương tác và nghệ thuật sắp đặt, không gian này mang đến những trải nghiệm thị giác mới lạ và ấn tượng.
Không chỉ dừng lại ở việc trình chiếu, triển lãm còn chú trọng tính tương tác. Tại không gian Rừng nguyên sinh, công nghệ cảm biến chạm cho phép khán giả tương tác trực tiếp với bề mặt tường để kích hoạt các hiệu ứng hình ảnh động như đàn bướm bay lượn, kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt 3D tái hiện thiên nhiên thời tiền sử. Tương tự, không gian Đại dương bao la được thiết kế liền mạch giữa sàn và tường, tích hợp cảm biến đa điểm. Khách tham quan có thể "chạm" vào các sinh vật biển trên màn hình hoặc tạo ra hiệu ứng nước lan tỏa dưới bước chân.
Bên cạnh yếu tố công nghệ, yếu tố thẩm mỹ cũng được chú trọng để phục vụ nhu cầu nhiếp ảnh của khách tham quan. Nếu như Xứ sở thần tiên gây ấn tượng với căn phòng gương ba mặt tạo chiều sâu giả tưởng, thì Rừng ánh sáng vô cực và Ánh đèn vô cực lại tận dụng sự phản chiếu của gương và ma trận đèn LED lập trình đồng bộ. Những cột sáng trải dài vô tận tại đây đặc biệt được phái nữ yêu thích nhờ hiệu ứng lung linh, huyền ảo.