Khám phá không gian siêu thực bên trong triển lãm Xspace Immersive khiến giới trẻ Thủ đô 'mê mẩn'

SVO - Thời gian gần đây, mô hình triển lãm nghệ thuật nhập vai Xspace Immersive đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội. Với việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping, cảm biến tương tác và nghệ thuật sắp đặt, không gian này mang đến những trải nghiệm thị giác mới lạ và ấn tượng.