Sinh viên Trường ĐH Y - Dược Huế tỏa sáng với hàng loạt thành tích học thuật, nghiên cứu khoa học và phong trào

SVO - Ngày 9/1, tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026); đồng thời tuyên dương giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2024-2025.

Chương trình mở đầu với các tiết mục văn nghệ và nghi thức rước đuốc thiêng liêng, ôn lại lịch sử vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, quyết tâm học tập, rèn luyện và cống hiến cho quê hương, đất nước. Với ngọn lửa thiêng liêng được thắp sáng sẽ thúc đẩy mỗi sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, lấy tri thức làm nền tảng, lấy nhân ái làm kim chỉ nam, không ngừng học tập, rèn luyện y đức, trau dồi chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp, để trở thành những người thầy thuốc tương lai vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân văn, sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

anh-1.jpg
Nghi thức rước đuốc thiêng liêng.
anh-2.jpg

Năm 2025, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã đạt được nhiều thành tích cao trong nhiều lĩnh vực, trải rộng ở quốc tế, quốc gia, cấp Đại học Huế và cấp thành phố Huế. Ở lĩnh vực học thuật - nghiên cứu khoa học, sinh viên đã giành 02 giải tập thể và 03 giải cá nhân xuất sắc tại Cuộc thi học thuật Y khoa toàn quốc NMAC 2025; vô địch tại Cuộc thi Hóa sinh Y học quốc tế 2025, với 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc cá nhân; 01 giải Ba tại Cuộc thi học thuật Y khoa toàn quốc 2024 và 01 Huy chương Bạc tại Cuộc thi Sinh học quốc tế lần thứ 35. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, sinh viên đạt 01 giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ VIII và 01 giải Nhì Cuộc thi SV.STARTUP. Ở mảng thể thao, sinh viên xuất sắc giành 05 giải tập thể và 06 huy chương cá nhân tại Giải cờ vua - cờ tướng sinh viên Đại học Huế, 11 huy chương cá nhân tại Giải Karatedo mở rộng và 3 giải nhất toàn đoàn tại Giải cầu lông Đại học, Cao đẳng Huế năm 2025.

anh-3.jpg
Trao khen thưởng cho sinh viên đã có thành tích xuất sắc đạt giải thưởng cấp quốc gia,
﻿quốc tế năm 2025.

Chương trình cũng tuyên dương các cá nhân đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Trong năm học 2024-2025, phong trào sinh viên ghi nhận 01 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương, 06 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp thành phố và 08 sinh viên cấp Đại học Huế; 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 19 sinh viên cấp Đại học Huế, khẳng định chất lượng rèn luyện và vai trò nổi bật của sinh viên trong học tập, phong trào sinh viên và cống hiến vì cộng đồng. Hội Sinh viên Trường cũng công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 90 sinh viên.

anh-4.jpg
Tuyên dương sinh viên Hoàng Ngọc Vĩnh An đạt “cú đúp” danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
﻿và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương.
anh-5.jpg
Tuyên dương sinh viên Nguyễn Đoàn Thảo Vy đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu cấp Đại học Huế.
anh-6.jpg
Tuyên dương sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Đại học Huế.
anh-7.jpg
Tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Huế.
anh-8.jpg
Hội Sinh viên Trường công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 90 sinh viên.

Theo ThS.BS. Nguyễn Xuân Anh Thư - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, những kết quả đạt được là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến của sinh viên; đồng thời là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các bạn tiếp tục phấn đấu, lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năng động, bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội.

anh-9-thumbnail.jpg
Các đại biểu và sinh viên tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình.

Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam là dấu mốc ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn lên cho sinh viên Nhà trường. Với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đúng với giá trị cốt lõi “Tri thức - Nhân ái”.

