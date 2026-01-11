Giới trẻ hào hứng check-in cùng hoa hướng dương giữa lòng Sài Gòn

SVO - Những ngày đầu năm, cánh đồng hoa hướng dương tại Công viên bờ sông Sài Gòn đã trở thành điểm check-in 'hot hit', thu hút đông đảo các bạn trẻ và khách du lịch đến tham quan.

Những ngày này, khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn như được thay áo mới bởi sắc vàng rực rỡ của hàng nghìn đóa hướng dương. Những bông hoa đang độ bung nở đồng loạt, thân cao ngang tầm người, vươn mình đón nắng mai tạo nên một khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

Điểm đặc biệt khiến vườn hoa này trở nên "độc nhất vô nhị" chính là sự kết hợp giữa nét mộc mạc của thiên nhiên và vẻ hiện đại của những tòa nhà cao tầng phía xa. Khi chiều buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả mặt sông, hòa cùng sắc hoa tạo nên một không gian thơ mộng chẳng kém gì những thước phim điện ảnh.

Cánh đồng hoa hướng dương tại Công viên bờ sông Sài Gòn khoe sắc.

Nắm bắt cơ hội hoa nở đẹp nhất, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến máy móc để có những bộ ảnh chỉn chu nhất. Từ phong cách nàng thơ nhẹ nhàng với váy trắng, đến phong cách vintage hay năng động, tất cả đều xuất hiện tại đây.

Minh Thư (20 tuổi) chia sẻ: “Mình thấy trên TikTok, gần đây, mọi người rộ lên trào lưu check-in vườn hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam ở Nghệ An. Nay, thay vì phải tốn nhiều thời gian và chi phí đi tỉnh xa, tụi mình chỉ cần di chuyển khoảng 15 phút là đã có ngay bối cảnh xịn xò không thua kém gì”.

Những ngày đầu năm 2026 rất đông bạn trẻ đến Công viên bờ sông Sài Gòn để check-in cùng hoa hướng dương.

Cùng chung hào hứng, Xuân Mai (22 tuổi), một người đam mê nhiếp ảnh, cho biết: “Mình thấy góc chụp ở đây rất đa dạng, đặc biệt là góc nhìn hướng về phía các tòa nhà cao tầng. Sự tương phản giữa vườn hoa hướng dương và vẻ hiện đại của Sài Gòn tạo ra một cảm giác rất thú vị. Mình và nhóm bạn đã có mặt từ 3h chiều để khảo sát góc chụp và chờ đợi 'giờ vàng' lúc hoàng hôn để bắt được ánh sáng đẹp nhất”.

Không chỉ đến để chụp ảnh, nhiều bạn trẻ còn coi đây là không gian để “healing” sau những giờ học tập căng thẳng. Thanh Lam (21 tuổi) cho biết: “Sài Gòn đôi khi rất ồn ào, nhưng đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương mát mẻ bên bờ sông như thế này, mình cảm thấy rất nhẹ lòng. Đây là một sáng kiến tuyệt vời của thành phố để tạo ra không gian xanh, sáng tạo cho giới trẻ tụi mình”.

Bạn trẻ đầu tư phụ kiện, săn ảnh triệu view.

Với lợi thế vị trí nằm ngay trung tâm, không gian thoáng đãng và hoàn toàn miễn phí, vườn hoa hướng dương tại công viên sáng tạo hứa hẹn sẽ tiếp tục là “tọa độ” hot nhất trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Một lưu ý cho bạn khi đến check-in, thời điểm đẹp nhất sẽ là từ 7h - 9h sáng (nắng dịu) hoặc sau 16h chiều (ngắm hoàng hôn).