Diễn viên Hồng Diễm lan tỏa tinh thần nhân ái tại ngày hội hiến máu 'Chủ Nhật Đỏ'

SVO - Lần đầu góp mặt tại ngày hội hiến máu "Chủ Nhật Đỏ", diễn viên Hồng Diễm đã để lại nhiều cảm xúc đẹp khi trực tiếp tham gia hoạt động hiến máu, đồng thời gửi gắm những thông điệp tích cực về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Xuất hiện giản dị, gần gũi tại “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ XVIII, diễn viên Hồng Diễm nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo sinh viên và người tham gia chương trình.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Hồng Diễm cho biết đây là lần đầu cô góp mặt tại “Chủ Nhật Đỏ” và không khỏi tiếc nuối khi đến khá muộn. “Khi đến đây, câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi là tại sao đến bây giờ mình mới có mặt. Nhìn quy mô chương trình rất lớn, với sự tham gia của nhiều trường đại học và đông đảo bạn trẻ tình nguyện, tôi thực sự ấn tượng”, nữ diễn viên bày tỏ.

Theo Hồng Diễm, dù trước đây từng tham gia các chương trình hiến máu ở quy mô nhỏ hơn, nhưng “Chủ Nhật Đỏ” mang lại cho cô cảm xúc đặc biệt bởi sự chuyên nghiệp, đông đảo và tinh thần nhiệt huyết của sinh viên. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng, lan tỏa ngày càng mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.

Đang thu hút sự chú ý trên sóng giờ vàng VTV với bộ phim “Lằn ranh”, đặc biệt là dấu ấn từ vai Thu - Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Việt Đông, diễn viên Hồng Diễm đã có những khoảnh khắc giao lưu và 'check-in' đầy cảm xúc cùng các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tại Chủ Nhật Đỏ.

Tại chương trình, Hồng Diễm không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hàng dài sinh viên kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt hiến máu: “Tôi tin rằng hôm nay sẽ có rất nhiều đơn vị máu được trao đến những người bệnh đang cần. Đó là điều vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời”. Sự thân thiện, gần gũi của Hồng Diễm góp phần tạo nên không khí ấm áp, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ lần đầu đến với ngày hội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, diễn viên Hồng Diễm, diễn viên Trọng Lân và Phạm Anh Tuấn động viên, cổ vũ tinh thần các bạn học viên, sinh viên tham gia hiến máu tại “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ XVIII.

"Chủ Nhật Đỏ" là chương trình hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc do Báo Tiền Phong khởi xướng và đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng triệu trái tim nhân ái suốt nhiều năm qua. Sự đồng hành của các nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hồng Diễm không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người, mà còn tiếp thêm động lực để phong trào ngày càng phát triển bền vững.