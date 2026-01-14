Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận lại lắc vàng hơn 1 lượng, người dân viết thư cảm ơn công an tỉnh Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
TPO - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị nhận được thư cảm ơn của bà Trần Thị Cẩm Vân (SN 1957, ngụ phường Phước Hậu, Vĩnh Long), người vừa được nhận lại tài sản bị đánh rơi là chiếc lắc vàng trị giá gần 1 trăm triệu đồng.

Trong thư, bà Trần Thị Cẩm Vân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long, Thượng úy Trần Nhật Minh và tập thể Công an phường Phước Hậu.

vl2.jpg
vl1.jpg
Một phần lá thư cảm ơn của bà Vân. Thượng úy Trần Nhật Minh (bên trái) cùng đại diện Công an phường Phước Hậu trao trả tài sản cho bà Vân.

Trước đó, sáng 8/11/2025, trên đường đi làm, Thượng úy Trần Nhật Minh phát hiện một chiếc lắc tay vàng trên đường nên đưa đến Công an phường Phước Hậu trình báo và nhờ tìm lại chủ.

Qua xác định, chiếc lắc trên là vàng 18k, trọng lượng hơn 1 lượng, giá trị gần 100 triệu đồng, đồng thời tìm chủ sở hữu.

Đến ngày 23/12/2025, Công an phường Phước Hậu xác định bà Vân là chủ chiếc lắc vàng, nên tiến hành trao trả.

Nhận lại tài sản, bà Vân bày tỏ lòng cảm ơn trước hành động cao đẹp của Thượng úy Trần Nhật Minh và lực lượng công an địa phương.

Cảnh Kỳ
#Công an Vĩnh Long #trao trả tài sản #Trần Thị Cẩm Vân #công an phường Phước Hậu #Trần Nhật Minh #trách nhiệm #đạo đức #hành động cao đẹp

