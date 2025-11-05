Đề xuất cho phép trông xe tạm dưới lòng đường, vỉa hè: Dân có chỗ đỗ xe hợp pháp, ngân sách thêm nguồn thu

TPO - Việc cấp phép trông giữ phương tiện tạm thời tại lòng đường, vỉa hè các tuyến đường phù hợp sẽ giúp người dân có chỗ đỗ xe hợp pháp, chính quyền địa phương thuận tiện trong công tác quản lý và ngân sách có thêm nguồn thu để tái đầu tư cơ sở hạ tầng.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách quản lý, khai thác đường đô thị, đường sắt đô thị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Trong đó, điều 7 của dự thảo nghị quyết đề nghị cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông, giữ phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian thành phố đầu tư hệ thống bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Mạnh (trú tại phường Định Công) cho biết, việc thành phố đề xuất cho phép trông giữ phương tiện tạm ở lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố đủ điều kiện là phù hợp. Ví như, tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công), trước đây chủ đầu tư không xây tầng hầm đỗ xe ô tô. Vì thế, hiện nay hàng ngàn xe của cư dân không có chỗ gửi, quanh khu vực cũng không có bãi xe nào đủ điều kiện trông giữ. Vì thế, cư dân đành mang xe để ở vỉa hè, lòng đường Nghiêm Xuân Yêm, bất chấp có biển cấm dừng đỗ.

Hàng loạt bãi xe lậu tại phường Hoàng Liệt

Ban chỉ đạo 197 của địa phương cùng với thanh tra giao thông, CSGT đã nhiều lần ra quân, xử lý nhưng chỉ được vài ngày rồi "đâu lại vào đấy" vì dân không có chỗ đỗ xe. "Nếu khu vực này được phép trông giữ phương tiện tạm thời, cư dân sẽ yên tâm hơn, ngân sách nhà nước cũng có thêm nguồn thu”, ông Mạnh nói.

Đồng quan điểm, một cán bộ phường Hoàng Liệt cho biết, trên địa bàn phường có gần 100 chung cư, nhà cao tầng nhưng chỉ có chỉ có chưa đến 20 toàn nhà có tầng hầm. Bên cạnh đó, có rất ít bãi trông giữ phương tiện được cấp phép nên người dân dành để vỉa hè, lòng đường hoặc bãi xe lậu. Thực tế, người dân cũng phải mất tiền cho một số đối tượng khi để xe ở lòng đường, vỉa hè với mức từ 1- 1,5 triệu đồng/tháng.

Trước đây, UBND phường Hoàng Liệt đã nhiều lần đề xuất cấp phép tạm trông giữ phương tiện tại các ô đất trống chưa triển khai dự án nhưng UBND quận Hoàng Mai (cũ) không trả lời. Trong khi đó, hàng chục bãi xe lậu vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Do đó, nếu thành phố cho phép trông giữ phương tiện tạm thời trên vỉa hè, lòng đường thì chính quyền địa phương thuận tiện hơn trong quản lý, ngân sách lại có thêm nguồn thu để đầu tư hạ tầng.

Bãi đỗ xe hiện nay chỉ đáp ứng 10%

Ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho rằng, thành phố cần khảo sát, lập điểm trông giữ phương tiện giao thông tại các tuyến phố có lòng đường, vỉa hè rộng. Điều này nhằm đảm bảo người dân vẫn có chỗ đi bộ, không ảnh hưởng đến giao thông.

Nhiều xe ô tô đỗ tại lòng đường các tuyến đường

Ông Nguyễn Đình Thuật, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT xã Đại Thanh (Hà Nội) cho rằng, việc cho phép trông giữ phương tiện tại vỉa hè, lòng đường là phù hợp. Bởi hiện nay, nhiều khu vực người dân có nhu cầu nhưng không có chỗ gửi xe. Nhất là hiện nay, việc thành phố đang triển khai lắp hàng loạt camera Al thì thành phố cần phải có nhiều điểm đỗ xe để phục vụ nhân dân, nếu không người dân chẳng biết để xe ở đâu.

Về đề xuất này, UBND TP. Hà Nội cho biết, điều 77, Luật TTATGTĐB quy định trường hợp cần thiết sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phục vụ gồm: sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, thể thao và mục đích khác.

Đối với Hà Nội, mặc dù đã có quy hoạch nhưng các bãi đỗ xe hiện có mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu thực tế. Trong khi đó việc tối ưu các không gian lòng đường, vỉa hè để phục vụ nhu cầu đậu/đỗ xe là thiết yếu và khả thi.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, các thành phố trên thế giới đều áp dụng mô hình này; kết hợp với việc ứng dụng công nghệ, cho phép điều tiết hợp lý để nhu cầu đỗ xe tạm thời dưới lòng đường/trên hè không gây ảnh hưởng tới lưu thông trên đường. Ví như, hệ thống đỗ xe của thành phố Mát-xơ-cơ-va được xem là rất thành công hiện đang vận hành ở tỷ lệ: cứ 1 chỗ đỗ trong các bãi đỗ tiêu chuẩn thì có khoảng 20 chỗ đỗ tạm thời dưới lòng đường/trên hè.

Do vậy, việc HĐND thành phố cho khai thác lòng đường, vỉa hè sẽ làm cơ sở để UBND thành phố có quy định cụ thể về chính sách khai thác tối ưu hạ tầng giao thông đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thông tĩnh, đậu đỗ xe.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.