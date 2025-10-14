Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Kiến nghị thu phí không dừng, chuyển đổi số trong quản lý bãi đỗ xe

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vụ cháy thiêu rụi hơn 500 xe máy tại gầm cầu Vĩnh Tuy hồi cuối tháng 8, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng, khẳng định hầu hết địa phương trên cả nước đã chấm dứt hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp mạnh để khắc phục triệt để tình trạng này.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025, các địa phương đã khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ để trông giữ phương tiện. Kết quả cho thấy, phần lớn các tỉnh, thành phố đã chấm dứt hoàn toàn hoạt động trông giữ xe tại các khu vực này.

Một số địa phương như Hà Nội, TPHCM, Phú Thọ, Thái Nguyên từng cho phép trông giữ xe tạm thời dưới gầm cầu, nhằm giảm áp lực thiếu bãi đỗ, nhưng đến nay đều đã có kế hoạch di dời, trả lại mặt bằng.

Tại Hà Nội, các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu đã được di chuyển ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời lắp đặt hàng rào, biển cảnh báo và biện pháp chống tái lấn chiếm.

image-11dg.jpg
Hiện trường vụ cháy bãi xe máy chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8. Ảnh: Thanh Hà.

Bộ Xây dựng cho biết, việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch còn rất hạn chế, đặc biệt là tại các đô thị lớn - nơi lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông tĩnh lại quá ít.

Theo Bộ, đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc, bãi xe tạm và điểm trông giữ tự phát mọc lên tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ và làm xấu bộ mặt đô thị. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra ở nhiều nơi chưa thường xuyên, chưa sâu sát, khiến tình trạng lấn chiếm, sử dụng gầm cầu trái phép vẫn có thể tái diễn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương đồng loạt thực hiện 5 nhóm giải pháp trọng tâm như rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch bãi đỗ xe, ưu tiên bố trí tại các khu dân cư đông, khu công nghiệp và đô thị lớn.

Bộ Xây dựng kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý bãi đỗ xe, triển khai thu phí không dừng, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý. Kiểm tra việc cấp phép, khai thác bãi đỗ xe, kể cả việc sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè; đồng thời tăng cường phòng cháy, chữa cháy.

tai-xuong-1.jpg
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo quy hoạch lại bãi đỗ xe toàn quốc. Ảnh minh họa: Getty.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng kiến nghị người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh cấp cơ sở, đặc biệt là phường, xã, để ngăn chặn triệt để tình trạng hình thành bãi xe tự phát, không đúng quy định. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông không chỉ đảm bảo an toàn công trình, mà còn góp phần duy trì trật tự, văn minh đô thị, giảm nguy cơ cháy nổ và tai nạn đáng tiếc.

Lộc Liên
#quy hoạch bãi đỗ xe #xây dựng #thủ tướng #an toàn giao thông #hạ tầng đô thị #quản lý đỗ xe #trật tự đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục