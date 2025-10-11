Rừng thông dáng bonsai ở Gia Lai liên tục bị đào trộm, phá hoại

TPO - Rừng thông có dáng thế bonsai tuyệt đẹp với giá trị rất cao tại khu vực Dự án sân golf Đak Đoa liên tục bị đào trộm, xâm hại.

Một cây thông đã được bọc bầu, chuẩn bị mang đi.

Ngày 11/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đak Đoa khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng thông trái phép tại khu vực Dự án sân golf Đak Đoa (địa phận xã Đak Đoa) của Tập đoàn FLC.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Đak Đoa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, đào bứng, vận chuyển cây thông trái phép trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng thông trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cử lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng thông Đak Đoa hằng ngày để ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép.

Dày đặc lỗ lớn để lại sau khi thông bị đào trộm.

Trước đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh nhiều lần về việc rừng thông có dáng thế bonsai tại khu vực Dự án sân golf Đak Đoa bị xâm hại.

Mới đây, báo chí tiếp tục ghi nhận tình trạng kẻ gian ngang nhiên khoanh gốc, dùng nilon bọc thành bầu, chuẩn bị vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Qua ghi nhận, hàng chục cây thông bị đào bứng, vận chuyển đi nơi khác để lại các hố lớn rải rác khắp nơi. Có 3 cây thông đã được đào quanh gốc, bọc bầu chuẩn bị được vận chuyển đi nơi khác.

Một cây thông dáng thế đẹp đã bị cắt tỉa, đào hố dang dở.