Chánh án tỉnh Cà Mau nói gì về 8.000 vụ ly hôn trong năm?

Tân Lộc
TPO - Trong năm 2025, các cấp tòa ở tỉnh Cà Mau thụ lý hơn 8.000 vụ ly hôn, chiếm khoảng 30% trong tổng số các vụ án được thụ lý.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 của TAND tỉnh Cà Mau thể hiện, trong năm ngành tòa án thụ lý hơn 26.000 vụ, giải quyết đạt tỷ lệ hơn 94%, còn gần 1.500 vụ án đang tiếp tục được giải quyết.

Trong đó, án hình sự giải quyết đạt gần 99%. Đặc biệt, có 5 vụ án liên quan đến IUU (khai thác thuỷ sản không báo cáo, không theo quy định) đã được tiếp nhận, giải quyết và có 2 vụ được đưa ra xét xử lưu động tại xã Sông Đốc.

Ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau bày tỏ lo ngại trước số lượng ly hôn lên tới trên 8.000 vụ.

Ông Thái Rết - Chánh án TAND tỉnh Cà Mau đánh giá, trong tổng số vụ án thụ lý, số lượng án hình sự chiếm tỷ lệ không lớn và chủ yếu liên quan trộm cắp, đánh nhau. Điều đó thể hiện tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khá ổn định.

Tuy nhiên, ông Thái Rết bày tỏ lo ngại trước số lượng ly hôn lên tới trên 8.000 vụ, chiếm khoảng 30% trong tổ số vụ án được thụ lý. "Điều này đáng lo, bởi sau khi ly hôn hệ lụy để lại cho xã hội rất nặng nề", ông Thái Rết nói.

Trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, TAND tỉnh Cà Mau đang gặp khó khăn, khi nhiều cán bộ, viên chức, lao động của phải đi làm xa, ảnh hưởng tiến độ và chất lượng công tác; công tác chuyển đổi số đòi hỏi nhanh và chất lượng trong khi cán bộ của ngành nặng về chuyên môn, chưa thích ứng kịp thời.

Theo ông Thái Rết, năm 2026, TAND tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành, chú trọng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử.

