Pháp luật

Google News

[CLIP] Lời nói sau cùng của Hoa hậu Thùy Tiên trước khi toà tuyên án

Tân Châu - Duy Anh - Phạm Thọ
TPO - Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Hoa hậu Thùy Tiên nói 'rất hối hận’ và việc vướng vào lao lý này là 'bài học lớn đối với bị cáo'.

Thùy Tiên nói lời sau cùng. Clip: Phạm Thọ.

Chiều 19/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên và 4 bị cáo đồng phạm về tội “Lừa dối khách hàng”, đại diện Viện Kiểm sát đã bảo lưu quan điểm luận tội, qua đó khẳng định cả 5 bị cáo đã phạm tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt tù cả 5 bị cáo.

Ngay sau khi đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm và các luật sư cùng các bị cáo không còn ý kiến gì thêm, HĐXX quyết định kết thúc phần tranh luận và cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án và tuyên án.

tp-tl_img-0685.jpg
Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nói lời sau cùng trước khi toà tuyên án. Ảnh: Duy Anh

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên xin lỗi khách hàng vì lời quảng cáo và mua sản phẩm. Bị cáo Thùy Tiên mong HĐXX xem xét cho các bị cáo vì mục đích ban đầu có ý tưởng giúp ích cho xã hội.

"Đây là bài học lớn đối với bị cáo", Thùy Tiên nói.

Nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối cãi. Các bị cáo mong muốn HĐXX ‘giơ cao, đánh khẽ’, thể hiện quan điểm nhân đạo, tuyên các mức án nhẹ để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, đóng góp cho xã hội.

tho-c-4.jpg
5 bị cáo tại phiên tòa chiều 19/11. Ảnh: Phạm Thọ.

Về mức án, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù.

Đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Cả 5 bị cáo Viện Kiểm sát khẳng định cùng phạm tội danh "Lừa dối khách hàng".

Đến gần 16h, HĐXX đang nghị án, bản án sẽ được tuyên ngay trong chiều 19/11.

Tân Châu - Duy Anh - Phạm Thọ
