Pháp luật

Google News

Hoa hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Tân Châu - Phạm Thọ - Duy Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khẳng định đủ cơ sở xác định cả 5 bị cáo trong vụ án đã phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù cả 5 bị cáo, trong đó Hoa hậu Thùy Tiên bị đề nghị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Gần 12h trưa 19/11, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoa hậu Thùy Tiên và 4 bị cáo trong vụ "Lừa dối khách hàng", đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) từ 3-4 năm tù.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng bị đề nghị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, cùng tội danh "Lừa dối khách hàng".

z7239242350883-3eb06483270d56874dddd73474d56444.jpg
Một góc phòng xử án. Ảnh: Duy Anh

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, Viện Kiểm sát xét thấy đủ cơ sở quy kết các bị cáo đã phạm tội. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội trong việc quảng cáo, bán sản phẩm kẹo Kera. Cơ quan chức năng cũng đã giám định, xác định hàm lượng các chất có trong kẹo không đúng như các bị cáo đã quảng cáo.

Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera. Các bị cáo đã thu tổng số tiền 17,5 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Lê Tuấn Linh trực tiếp ký hợp đồng gia công, phải chịu trách nhiệm về bao bì, chất lượng, giấy giới thiệu sản phẩm kẹo Kera.

Bị cáo Lê Thành Công là cổ đông sáng lập, xây dựng kịch bản, đưa thông tin gian dối nhằm bán hàng thu lợi nên cả hai có vai trò ngang nhau, cao hơn các bị cáo khác trong vụ án.

Các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh có vai trò ngang nhau.

z7239242305322-86173ea38d0d76a3a66e2bb0ea84209c.jpg
Viện Kiểm sát vừa đề nghị phạt Thùy Tiên từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. ảnh: Duy Anh.

Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như nêu trên.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của luật sư và các bị cáo tự bào chữa.

#Hoa hậu Thùy Tiên #Lừa dối khách hàng #Viện Kiểm sát #Xét xử

