Giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

TPO - Ngày 5/11, Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu bầu theo quy định.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII.

Theo thông cáo, sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: Nhật Minh.



Thông cáo nêu, Trung ương đã thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Ban Chấp hành Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV bầu theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, ngày 4/11, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.