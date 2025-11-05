Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 5/11, Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu bầu theo quy định.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII.

Theo thông cáo, sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

tienphong-511hoinghi.jpg
Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: Nhật Minh.

Thông cáo nêu, Trung ương đã thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Ban Chấp hành Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV bầu theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, ngày 4/11, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trường Phong
#Công tác cán bộ #Hội nghị Trung ương #Trung ương #Bộ Chính trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục