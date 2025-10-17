Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Khẩn trương kiện toàn các chức danh cấp ủy, chính quyền sau đại hội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp uỷ, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy.

Ngày 17/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

tienphong-1610ttbbt.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ: Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp ủy, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy; tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án, công việc cụ thể để có thể triển khai ngay trong thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.

Đối với việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng về những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của dự thảo văn kiện và tình hình nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đa dạng hoá các hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phản ánh ý kiến.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý văn kiện để chống phá Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, kích động chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành quy định về công tác chính trị, tư tưởng để cụ thể hoá nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, được xác định rõ trong điều lệ, cương lĩnh và nghị quyết Đại hội Đảng; báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 11/2025.

Trường Phong
#Bộ Chính trị #Ban Bí thư #Bộ máy #Đại hội Đảng #Công tác nhân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục