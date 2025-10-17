Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

TPO - Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 17/10, tại trụ sở Thành ủy Huế, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ông Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung.

Ông Lê Minh Hưng khẳng định, việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng của Bộ Chính trị đối với một cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, quản lý và nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị mới, tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung sẽ cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần xây dựng TP Huế phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ TP Huế - địa phương có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, có bề dày lịch sử, văn hóa và nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.

Tân Bí thư Thành ủy Huế khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, kế thừa và phát huy những thành quả, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo đi trước; đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa TP Huế phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị kiểu mẫu của cả nước.

Tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Trung sinh năm 1973 tại Nghệ An, là cử nhân Luật, thạc sĩ Hành chính công, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Bí thư Huyện ủy Krông Nô, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.

Hiện nay, các Phó Bí thư Thành ủy Huế gồm: ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phan Thiên Định - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế; ông Nguyễn Chí Tài - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Huế.