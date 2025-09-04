Ngày 4/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới, đề nghị ông Hải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải bày tỏ vinh dự, vui mừng khi được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, khẳng định, đây vừa là vinh dự lớn, vừa là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Ông Nguyễn Long Hải hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Long Hải, sinh năm 1976, quê ở tỉnh Phú Thọ.
Ông Nguyễn Long Hải có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2018. Sau đó, ông trải qua nhiều chức vụ khác: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tháng 1/2021), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trước khi được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (16/11/2024 – 6/2025).
Tháng 6/2025, khi thực hiện sắp xếp các tỉnh, thành, ông Nguyễn Long Hải được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (mới). Đến tháng 9/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.