Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

TPO - Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Long Hải. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới, đề nghị ông Hải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải bày tỏ vinh dự, vui mừng khi được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, khẳng định, đây vừa là vinh dự lớn, vừa là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Long Hải hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.