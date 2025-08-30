Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh, thành hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự đại hội

Ngày 29/8, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 186-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết

Theo kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, cấp uỷ, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, khung số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; khung số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

"Yêu cầu người đứng đầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, không để ách tắc công việc, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp", Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận.

Theo kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ: tiếp tục phối hợp sát sao, chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương trong năm 2025.

Đẩy nhanh việc tích hợp, kết nối hệ thống phần mềm quản lý ngành dọc với hệ thống dùng chung của địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo, gián đoạn thông tin trong vận hành thực tế; tiếp tục rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết trên nguyên tắc khai thác tối đa các dữ liệu sẵn có.

"Tiếp tục triển khai các tổ công tác, cử cán bộ xuống địa phương để nắm tình hình, đôn đốc hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nghiên cứu xây dựng các nội dung hướng dẫn trực tuyến, chi tiết cụ thể từng bước, phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, các hệ thống đào tạo trực tuyến để cán bộ cấp xã, phường nghiên cứu, học tập (nhất là các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn... để sử dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ)...", Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về căn cứ thu hồi, giao, cho thuê đất theo Luật Đất đai; hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo quy định.

Hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội

Kết luận cũng nêu, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần thực hiện sắp xếp hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở đó lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức đảng với tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp tục bố trí, sử dụng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo các ban, đơn vị cấp tỉnh theo hướng giữ nguyên số lượng cấp phó của các đoàn thể, ban, đơn vị cấp tỉnh hiện có, bố trí lãnh đạo cấp phó đoàn thể cấp xã phù hợp, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sau 5 năm thực hiện theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thống nhất trong toàn quốc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị; kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31/8/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ tập trung tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.