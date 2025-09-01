Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Điều động, bổ nhiệm, bầu nhân sự mới ở 4 tỉnh

Nguyên Hoàng
PV

TPO - Tuần qua (từ 25 đến 31/8), tại Lạng Sơn, Sơn La và Quảng Ninh đã diễn ra các Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Còn tại Khánh Hòa, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ngày 29/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ninh, tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với bà Bùi Thúy Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm bà Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Quyêt định cho bà Bùi Thúy Phượng và bà Vi Ngọc Bích.

gen-h-hat.jpg
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Quyêt định cho bà Vi Ngọc Bích. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Cùng ngày, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với bà Dương Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 1/9/2025; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc cán bộ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lại Hữu Vỵ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Vy được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2025.

son-la.jpg
Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La trao quyết định cho bà Dương Tú Anh. Ảnh: Báo Sơn

Cùng ngày 29/8, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Theo Báo và Đài PTTH Lạng Sơn tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm ông Hoàng Cao Thượng, Chánh Văn phòng Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương kể từ ngày 1/9/2025, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

lang-son-5640.jpg
Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Công Thương. Ảnh: Báo và Đài PTTH Lạng Sơn

Trước đó vào ngày 27/8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Theo TTXVN, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với kết quả 55/58 phiếu bầu, ông Lê Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Huyền.

gen-h-hat-1365.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Lê Huyền. Ảnh: Báo Chính phủ

.

Nguyên Hoàng
PV
#Điều động cán bộ tỉnh #Bổ nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Ninh #Bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa #Công tác cán bộ tỉnh Sơn La #Chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương #Kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa #Quyết định bổ nhiệm cán bộ tỉnh #nhân sự mới #công tác cán bộ #quyết định về công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục