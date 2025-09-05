Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Trường Phong
TPO - Chiều 5/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

tienphong-59canbo-5828.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, ông Nguyễn Phi Long được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ công tác Đoàn, được cấp trên đào tạo, bồi dưỡng và trải qua quá trình công tác là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

“Do yêu cầu công tác, để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công và chỉ định ông Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các toàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và tin tưởng ông Nguyễn Phi Long sẽ phát huy năng lực, sở trường cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị điều động về nhận công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm to lớn trước yêu cầu ngày càng cao trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Phi Long khẳng định sẽ nỗ lực làm việc tích cực, học tập, nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Phi Long, sinh năm 1976, quê ở tỉnh Yên Bái (cũ) - nay là tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Phi Long có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ tháng 8/2014 – 1/2018; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (12/2014 – 1/2018).

Sau đó, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2020, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2022. Ông được bầu Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, tháng 1/2021.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, ông Nguyễn Phi Long là Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện sắp xếp các tỉnh, thành phố, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ (mới), trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

#Đảng uỷ MTTQ các đoàn thể Trung ương #MTTQ #Bộ Chính trị #Công tác cán bộ #Nguyễn Phi Long

