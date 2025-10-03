Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Chiều 3/10, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị này.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Nam (SN 1977, Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị), Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh từ ngày 6/10/2025, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

tp-k-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa cho tân Giám đốc Bùi Hoàng Nam (bên phải), tân Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Đức (bên trái). Ảnh: Duy Chiến.

Công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Đức (SN 1987, Thạc sỹ Quản lý kinh tế - Kỹ sư xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị), Trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh từ ngày 6/10/2025, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Sau khi trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhấn mạnh, 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm đều đã nhiều năm công tác, trưởng thành tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có bề dày kinh nghiệm, thành tích. Mong muốn trên cương vị mới tân Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

tp-k-3.jpg
Tân Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn Bùi Hoàng Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Chiến.

Thay mặt những cán bộ được bổ nhiệm, ông Bùi Hoàng Nam - tân Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Duy Chiến
