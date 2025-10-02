Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục làm việc ngày thứ 2.

Tại phiên làm việc vào sáng cùng ngày, Đại hội đã bầu 68 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị lần thứ I vào chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An gồm 17 đồng chí.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030;

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An khoá XX nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí.

Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 1-3/10 với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 1-3/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm vừa qua mà còn mở ra tầm nhìn mới, định hướng lớn trên hành trình phát triển của tỉnh nhà; khẳng định khát vọng, quyết tâm đưa Nghệ An vươn lên thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia và có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.