Nghệ An phấn đấu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

TPO - Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm vừa qua mà còn mở ra tầm nhìn mới, định hướng lớn trên hành trình phát triển của tỉnh nhà; khẳng định khát vọng, quyết tâm đưa Nghệ An vươn lên thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia và có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. GRDP tăng trưởng bình quân 8,3 - 8,5%/năm cao hơn mức tăng giai đoạn 2016 - 2020. Quy mô GRDP gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước đạt mục tiêu đề ra, gấp 1,7 lần; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; Thu hút đầu tư, nhất là FDI, đạt kết quả nổi bật, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Nghệ An xác định đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; văn hóa, con người Nghệ An là nền tảng; Phát triển kinh tế xanh, số, tuần hoàn, công nghệ cao, dịch vụ chất lượng; đột phá phía Đông, phát triển bền vững phía Tây; Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; mở rộng liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, logistics, du lịch. Tầm nhìn đến 2045, Nghệ An trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX diễn ra từ ngày 1-3/10.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; có nhiều tiềm năng, lợi thế, luôn được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và Nhân dân cả nước; nằm trong vùng hành lang kinh tế Đông - Tây, trên đường cao tốc Bắc - Nam và thời gian tới là cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, liên kết thuận lợi các khu kinh tế của Thanh Hóa và Hà Tĩnh; tỉnh Nghệ An cũng được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội trao cơ chế đặc thù để tỉnh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng và ý chí, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.