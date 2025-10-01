Thường trực Ban Bí thư: Hà Tĩnh phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ

TPO - "Hà Tĩnh cần xác định rõ vị trí trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế để phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội.

Quy mô nền kinh tế gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và chủ đề tập trung vào xây dựng Đảng, phát huy truyền thống văn hóa, con người, nguồn nhân lực chất lượng cao, đại hội có nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025, đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn 2025–2030.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết, nhiệm kỳ qua, kinh tế Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng ổn định với tốc độ bình quân 6,4%/năm, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng.

Thu ngân sách giai đoạn 2021–2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước; tỷ trọng thu nội địa ngày càng cao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 47%. Nhiều dự án lớn được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng phát triển, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trình bày dự thảo báo cáo chính trị. Ảnh: Văn Đức.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh xác định phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng.

Tỉnh sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển toàn diện các lĩnh vực trên cơ sở vận dụng sáng tạo các nghị quyết chuyên đề quan trọng của Trung ương. Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Đưa Hà Tĩnh thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh với những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua. Thường trực Ban Bí thư mong muốn Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu, những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi khi đất nước đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Nhiều chủ trương, quyết sách, định hướng chiến lược quan trọng đang mở ra những động lực phát triển mới. Thành quả sau gần 35 năm tái lập tỉnh đã tạo nền tảng vững chắc, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã rõ; hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều dự án lớn được thu hút đang tạo ra những động lực mới.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với một bộ máy tinh gọn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo cơ sở quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ mới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”, chống phô trương hình thức, chống bệnh thành tích.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng bộ cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, năng lực, làm việc khoa học, sát dân, tận tâm phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trung tâm hành chính công, số hóa hồ sơ dữ liệu, xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm vi phạm.

Ngoài ra cần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

“Cần xác định rõ vị trí của Hà Tĩnh trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng. Hà Tĩnh giữ vị trí chiến lược trên trục Bắc Trung Bộ, hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối với Lào, Thái Lan, với Biển Đông qua cảng Vũng Áng – Sơn Dương. Phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, vừa là trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế; phát triển dịch vụ logictics thành ngành kinh tế quan trọng; xây dựng từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi của vùng và cả nước”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra từ 30/9 đến 2/10 với sự tham gia của 400 đại biểu chính thức. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu 2025-2030.