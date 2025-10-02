Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang tiến hành phiên trù bị

TPO - Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên họp trù bị, với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên từ 107 tổ chức cơ sở trực thuộc. Dự kiến đại hội khai mạc vào sáng 3/10.

Phiên họp đã thông qua chương trình làm việc, quy chế và nội quy Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, Đoàn Thư ký 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 3 đồng chí. Đại hội cũng thành lập 12 tổ đại biểu.

Đáng chú ý, tại đại hội còn có hoạt động phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh vừa chịu thiệt hại do bão số 10.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Nguyễn Tiến Hải - cho biết đại hội diễn ra trong ngày 2-3/10. Đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đóng góp thiết thực cho các văn kiện.

Ông Hải cũng gợi mở một số nội dung thảo luận, như trong bối cảnh Trung ương đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp đột phá để đưa đất nước trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn 2045, An Giang cần cụ thể hóa giải pháp, gắn trách nhiệm để cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Theo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh An Giang đã đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, song vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Một số tiềm năng chưa khai thác hiệu quả, hạ tầng và công tác xây dựng Đảng còn hạn chế. "Đại biểu cần phân tích nguyên nhân, rút ra bài học, đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới", ông Hải gợi ý.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đối với phương hướng 2025-2030, dự thảo đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và khâu đột phá trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương. Bí thư Tỉnh uỷ An Giang đề nghị đại biểu tiếp tục góp ý để nghị quyết, chương trình hành động ngắn gọn, súc tích, khả thi và hiệu quả.

“Mong các đồng chí phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các chủ trương, giải pháp của Đại hội sát thực tiễn, mang lại hiệu quả cao nhất”, ông Hải nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang.

Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 5 năm tới, gồm 4 nhóm chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ then chốt, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Sáng 2/10, trước khi bước vào Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy - dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Cùng tham gia có ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Hồ Văn Mừng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - cho biết vừa qua, cơn bão số 8, 9, 10 để lại những hậu quả rất nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, ước tổng thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng, đặc biệt các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Lào Cai.

“Với tinh thần tương thân tương ái, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong, ngoài tỉnh chung tay góp sức, chia sẻ cùng đồng bào vượt qua khó khăn”, bà Hương kêu gọi. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ ít nhất một ngày lương. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tùy điều kiện có thể đóng góp bằng nhiều hình thức.



Ngay sau phát động, các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành quyên góp ủng hộ.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang - Nguyễn Tiến Hải - quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai.