An Giang công bố quyết định về công tác cán bộ

Xã hội

TPO - Tỉnh ủy An Giang vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Ông Huỳnh Quốc Thái được điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lâm Quang Thi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Xuyên.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, ông Huỳnh Quốc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Xuyên, điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lâm Quang Thi - Tỉnh ủy viên - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Nhàn trao quyết định cho ông Lâm Quang Thi và ông Huỳnh Quốc Thái.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Nhàn - đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên và đồng chí Lâm Quang Thi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung triển khai các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Long Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới, với 12 thành viên. Trong đó, ông Huỳnh Quốc Thái được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban, cùng 4 Phó Chủ nhiệm.

Nhật Huy
