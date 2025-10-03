An Giang sau hợp nhất: Khát vọng thành trung tâm kinh tế biển

TPO - Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chính thức khai mạc. Dự đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự đại hội còn có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 9 và 448 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên của 107 tổ chức cơ sở trực thuộc.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I.

Đại tướng Phan Văn Giang tham quan các gian trưng bày bên lề đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt dịch COVID-19, An Giang vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả hơn. Kinh tế từng bước phục hồi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại và liên kết vùng ngày càng mở rộng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị, tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, quyết nghị các mục tiêu, giải pháp phát triển trong giai đoạn mới, với phương châm: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”. Đồng thời, Đảng bộ tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Bằng niềm tin và quyết tâm, tôi tin đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử, tạo động lực để An Giang phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nói.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc.

Báo cáo chính trị trước đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, tăng trưởng GRDP bình quân đạt gần 5,7%/năm; thu ngân sách tăng khá, bảo đảm nguồn lực cho an sinh và đầu tư phát triển. Đặc biệt, kinh tế biển và biên mậu đã trở thành trụ cột chiến lược, hạ tầng ven biển được đầu tư đồng bộ, du lịch - dịch vụ biển và nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh mẽ.

Trong xây dựng Đảng, toàn hệ thống chính trị chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng có chuyển biến rõ rệt. Sau hợp nhất, bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Trên lĩnh vực xã hội, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được nâng cao.

Ba đột phá chiến lược

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Hồ Văn Mừng cho biết, An Giang xác định 3 trọng tâm, gồm: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, tuần hoàn và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, con người An Giang đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

An Giang cũng xác định ba đột phá chiến lược để bứt phá phát triển trong 5 năm tới. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế biển, hướng tới vị thế trung tâm mạnh của cả nước, với Phú Quốc làm đầu tàu lan tỏa, thúc đẩy du lịch, đô thị biển, hạ tầng giao thông - cảng biển và nuôi biển.

Đột phá hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng, trong đó ưu tiên cao tốc kết nối vùng, cảng, sân bay Phú Quốc - Rạch Giá, nghiên cứu sân bay Thổ Châu; phát triển cảng biển, cảng sông đa năng. Đồng thời, xây dựng hạ tầng số làm nền tảng cho chuyển đổi số.

An Giang cũng xác định tiếp tục đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mô hình quản trị số, kinh tế số, gắn với chế biến sâu nông - lâm - thủy sản, đi đôi với đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trình bày báo cáo chính trị.

Về định hướng không gian phát triển trong 5 năm tới của An Giang, Đại hội sẽ xem xét phát triển với 5 vùng động lực trọng điểm. Trong đó, xây dựng Rạch Giá thành trung tâm chính trị - hành chính, công nghiệp và logistics. Phú Quốc thành đặc khu kinh tế, trung tâm du lịch và thương mại quốc tế. Long Xuyên phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao. Châu Đốc làm trung tâm du lịch tâm linh, sinh thái và kinh tế biên mậu. Hà Tiên thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và thương mại biên giới.

Để gắn kết các vùng động lực này, tỉnh An Giang ưu tiên phát triển 2 trục giao thông chiến lược, gồm trục dọc nối Long Xuyên - Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc; trục ngang với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để kết nối với cảng Trần Đề và kết nối quốc tế.

Đến năm 2030, An Giang đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt trên 6.300 USD; tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, chỉ số cạnh tranh và chuyển đổi số nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, thương mại quốc tế, Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp, còn Tứ giác Long Xuyên trở thành động lực công nghiệp, logistics và du lịch...

Quang cảnh đại hội.

Trong tầm nhìn dài hạn, An Giang khẳng định quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia và cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng ĐBSCL.