Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nhân sự chủ chốt Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới được chỉ định gồm: Ông Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Bí thư Thường trực), ông Hồ Văn Mừng, bà Trần Thị Thanh Hương và ông Lâm Minh Thành.

z7075788792726-a2b733bb013008a80755b8050fb46a71-1912-6175.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng theo các quyết định nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 66 người, Ban Thường vụ có 16 người.

Đoàn đại biểu An Giang dự Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm 37 đại biểu, trong đó 2 đại biểu đương nhiên, 35 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội, ông Lâm Minh Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 12 người.

Ông Huỳnh Quốc Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, cùng 4 Phó Chủ nhiệm.

z7076470490283-7f7e1c77b40c3607e95be7762c8caa73-8467.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1965, quê quán Cà Mau, trình độ lý luận chính trị Cử nhân, chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công.

Ông Hải từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau.

Tháng 1/2025, ông Hải được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 1/7/2025, sau khi hai tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất, ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.

Nhật Huy
#An Giang #Bí thư Tỉnh uỷ An Giang #Nguyễn Tiến Hải #Đại hội Đảng bộ tỉnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục