Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

bi-thu-tinh-uy-thai-nguyen-7-20250930174435.jpg
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên được Bộ Chính trị quan tâm kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng ông Trịnh Xuân Trường cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất; xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, cực tăng trưởng năng động của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

cong-bo-4.png
Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Trịnh Xuân Trường khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường

Sinh ngày: 18/1/1977.

Quê quán: Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Trường từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Huyện ủy Sa Pa; Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Tháng 2/2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất vào ngày 1/7/2025, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới.

Thanh Hiếu
#công tác cán bộ Thái Nguyên #ông Trịnh Xuân Trường #Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên #quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ #nhân sự mới #nhân sự mới Thái Nguyên #chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên #công tác cán bộ #ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục