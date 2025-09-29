Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Sỹ Lực - Như Ý
TPO - Theo thông tin từ đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Sáng 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin: Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 23/9 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng vào sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977, quê quán ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông Trường có học vị thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Trường từng kinh qua các chức vụ như Phó Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Tháng 2/2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất vào ngày 1/7/2025, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai mới.

Sỹ Lực - Như Ý
#Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai #Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên #Trịnh Xuân Trường #điều động cán bộ #quyết định Bộ Chính trị #lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên #lãnh đạo tỉnh Lào Cai

