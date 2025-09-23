Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ngày 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với 443 đại biểu, đại diện cho gần 14.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

baot8279.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025- 2030 ra mắt đại hội.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030”.

Chiều nay (23/9), đại hội sẽ thảo luận Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Ban Thường Vụ #Tỉnh ủy #Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên

