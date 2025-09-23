Thái Nguyên phấn đấu thành tỉnh có thu nhập cao trước năm 2045

TPO - Đại hội đặt mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030; phấn đấu thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Sáng 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với Phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự đại hội.

Dự đại hội còn có 443 đại biểu, đại diện cho hơn 140.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030”.

Các đại biểu dự đại hội làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh, mang tính “bước ngoặt”, cùng cả nước mở ra “kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng”.

Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn mang tính định hướng tổng thể, toàn diện cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn cho những năm tiếp theo.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc

Theo Bí thư Trịnh Việt Hùng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no; phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi Bắc Bộ mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cũng theo ông Trịnh Việt Hùng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có các nhiệm vụ hết sức quan trọng. Theo đó, đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới; đặc biệt, Đại hội thảo luận, tham gia đóng góp cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

3 khâu đột phá

Dự thảo báo cáo Chính trị đặt mục tiêu nhiệm kỳ tới, Thái Nguyên tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội cũng xác định 36 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, 7 nhiệm vụ. Tỉnh cũng xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, bao gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng đại hội.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tỉnh xác định rõ 19 nhóm giải pháp trên 4 lĩnh vực. Cụ thể: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; phát triển mạnh mẽ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Đại hội lựa chọn khâu đột phá trọng tâm và vận dụng linh hoạt 3 khâu đột để phát triển kinh tế, xã hội; Đồng thời, quan tâm công tác quy hoạch, liên kết vùng để phát triển, trong đó đặt Thái Nguyên là trung tâm của trung du miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm, thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ cao để phát triển...