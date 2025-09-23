Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kêu gọi cán bộ, nhân dân chung sức xây dựng tỉnh phát triển bền vững

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức xây dựng quê hương, đất nước, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ lần thứ I tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc.

Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc, ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - đã điểm lại những kết quả đạt được trong 2 ngày diễn ra đại hội (22-23/9).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng.

Bí thư Trịnh Việt Hùng cho biết trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ưu khuyết điểm đã được đại hội chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng thời có những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Trịnh Việt Hùng kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.