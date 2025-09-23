Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kêu gọi cán bộ, nhân dân chung sức xây dựng tỉnh phát triển bền vững

Chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ lần thứ I tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc.
Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu bế mạc, ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - đã điểm lại những kết quả đạt được trong 2 ngày diễn ra đại hội (22-23/9).
Bí thư Trịnh Việt Hùng cho biết trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ưu khuyết điểm đã được đại hội chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng thời có những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Trịnh Việt Hùng kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Thái Nguyên đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt hơn 361.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) theo giá so sánh bình quân từ 10,5%/ năm trở lên.
GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 220 triệu đồng. Đến năm 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt từ 0,79 trở lên, số lao động có việc làm trong nền kinh tế đạt 826.000 người trở lên, có từ 19 bác sĩ, 50 giường bệnh trên một vạn dân trở lên…