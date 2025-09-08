Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định số 2286-QĐNS/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm lại Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định của Ban Bí thư cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý.

tienphong-89duongtrungy.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý. Ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, nhất là về công tác tổ chức và xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ở bất kỳ công việc nào cũng thể hiện tốt vai trò hạt nhân, tạo ra bước chuyển biến tích cực, được sự tín nhiệm cao.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm lại là điều rất vinh dự cho cá nhân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý. Ông mong muốn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý sẽ kế thừa và tiếp tục rèn luyện, có nhiều sáng kiến trong những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong công tác nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Giang.

Trường Phong
#Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh #Quyết định công tác nhân sự #Nhân sự #Ban Bí thư #Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục